Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento revisan proyectos viarios en Tías y anuncian mejoras en el camino de Los Fajardos

El Ayuntamiento de Tías y el Cabildo de Lanzarote han revisado varios proyectos de infraestructura viaria previstos en el municipio con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado de las carreteras.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, junto al concejal de Obras Públicas, Ulpiano Calero, mantuvo un encuentro con el consejero insular del área, Jacobo Medina, para supervisar diferentes actuaciones planificadas en la red viaria del municipio.

Durante la reunión, en la que también participó el director insular de Obras Públicas, Álvaro Guillén, se abordaron diversas intervenciones consideradas de interés insular que afectan a varios núcleos poblacionales de la localidad.

Proyecto para mejorar la seguridad en el camino de Los Fajardos

Uno de los asuntos destacados del encuentro fue la situación del túnel ubicado en el camino de Los Fajardos, situado en el centro del municipio de Tías. Esta infraestructura presenta limitaciones que, según las autoridades locales, requieren una intervención para mejorar la seguridad vial.

El consejero Jacobo Medina se comprometió a trasladar al Gobierno de Canarias la solicitud de financiación necesaria para llevar a cabo un proyecto que permita ensanchar el túnel y realizar actuaciones complementarias en la zona.

Entre estas medidas se incluyen mejoras en el acerado y en el alumbrado público en el pueblo de Mácher, con el objetivo de reforzar la seguridad tanto para conductores como para peatones.

Actuaciones previstas en la carretera LZ-503

Durante la reunión también se abordó el proyecto de la carretera LZ-503, que conecta las localidades de Conil y Masdache.

Esta intervención no solo se centrará en la mejora del trazado de la vía, sino que también incluirá obras hidráulicas vinculadas al sistema de abastecimiento de agua, destinadas a optimizar la redistribución de este recurso en la zona.

Las obras hidráulicas forman parte de las actuaciones que las administraciones realizan para garantizar el suministro y mejorar la gestión del agua en el territorio.

Reasfaltado de la carretera entre Tegoyo y Conil

Otra de las actuaciones anunciadas durante el encuentro es el reasfaltado de la carretera que une Tegoyo con Conil, una obra que está previsto iniciar el lunes 16 de marzo.

Este tipo de trabajos tiene como finalidad mejorar el estado del firme, incrementar la seguridad de los conductores y facilitar una circulación más cómoda en la vía.

Petición para intervenir en la carretera LZ-58

El alcalde de Tías también trasladó al consejero insular la situación del proyecto correspondiente a la carretera LZ-58, que conecta Masdache con La Vegueta.

Según explicó el regidor municipal, este proyecto arrastra una tramitación prolongada y compleja, por lo que solicitó al Cabildo que se ejecute una separata o actuación específica de reasfaltado en el tramo urbanizado de la vía.

La propuesta contempla una inversión aproximada de un millón de euros para mejorar el estado del tramo que atraviesa suelo rústico de asentamiento rural, donde el firme presenta necesidades de acondicionamiento.

Preocupación por la seguridad en la LZ-40

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la situación de la carretera LZ-40, que conecta Puerto del Carmen con el aeropuerto de Lanzarote.

El alcalde José Juan Cruz insistió en la peligrosidad de esta vía, que soporta diariamente un elevado volumen de tráfico, por lo que reclamó agilizar el proceso de adjudicación del proyecto de desdoblamiento de la carretera.

Esta actuación permitiría ampliar la capacidad de la vía y mejorar la seguridad de los conductores que utilizan este acceso estratégico para la movilidad en la isla.

Nuevos proyectos para caminos municipales

Además de las actuaciones en carreteras insulares, el Ayuntamiento de Tías planteó al Cabildo la necesidad de avanzar en la redacción de proyectos de acondicionamiento para varios caminos del municipio.

Entre las vías incluidas en esta propuesta se encuentran:

Camino Peña del Asiento

Camino del Puerto

Camino La Vega-Masdache

Estas actuaciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en estas vías locales.

Limpieza de márgenes y coordinación institucional

Durante la reunión también se abordó la necesidad de reforzar las tareas de limpieza de los márgenes de las carreteras en el municipio, una actuación importante para mejorar la seguridad vial y la visibilidad en las vías.

Tanto el Ayuntamiento de Tías como el Cabildo de Lanzarote coincidieron en la importancia de mantener una coordinación constante entre administraciones públicas para impulsar mejoras en la red viaria de la isla.

Las instituciones destacaron que la colaboración entre administraciones resulta clave para planificar y ejecutar infraestructuras que respondan a las necesidades reales de los municipios, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios de las carreteras.