El Cabildo de Lanzarote impulsa el Plan Rector del Archipiélago Chinijo tras aprobarse el documento ambiental clave

El Cabildo de Lanzarote ha dado un nuevo paso en la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Archipiélago Chinijo tras la aprobación del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico por parte del Órgano de Evaluación Ambiental Insular.

Este trámite administrativo supone un avance relevante dentro del proceso de planificación territorial de uno de los espacios naturales más valiosos del archipiélago canario. El documento aprobado establece las bases técnicas y ambientales que deberán guiar la elaboración del estudio ambiental que acompañará al futuro plan rector.

El PRUG es el instrumento que permitirá ordenar los usos y actividades dentro del parque natural, estableciendo criterios que compatibilicen la conservación del entorno con las actividades humanas que se desarrollan en el territorio.

Qué implica la aprobación del documento de alcance

La aprobación del documento de alcance define los contenidos y análisis que deberá incluir el Estudio Ambiental Estratégico, una herramienta clave dentro de los procedimientos de planificación territorial y ambiental.

Este documento establece qué aspectos deben evaluarse de forma detallada durante la redacción del PRUG, entre ellos:

la protección de los ecosistemas y especies presentes en el archipiélago ,

, la conservación del paisaje ,

, la regulación de actividades económicas o recreativas compatibles ,

, y los posibles efectos del planeamiento sobre el territorio y sus recursos naturales.

El objetivo de esta fase es que el estudio ambiental analice de forma rigurosa cómo afectará el futuro plan a la biodiversidad, al paisaje y al uso del suelo, permitiendo que las decisiones de planificación se adopten con criterios técnicos y ambientales.

Un instrumento clave para gestionar el espacio protegido

El Plan Rector de Uso y Gestión será el documento que regule de forma específica las actividades permitidas, limitadas o prohibidas dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Este tipo de planes se utilizan en los espacios naturales protegidos para garantizar que la actividad humana se desarrolle de forma compatible con la conservación del entorno.

Entre otras cuestiones, el PRUG podrá establecer:

criterios para la protección de hábitats y especies ,

, normas sobre actividades turísticas o recreativas ,

, regulación de usos tradicionales o pesqueros ,

, o medidas para la conservación del paisaje y del patrimonio natural.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la aprobación del documento de alcance permite seguir avanzando hacia una planificación territorial rigurosa para uno de los espacios naturales más emblemáticos del archipiélago.

Según explicó, el objetivo es contar con un instrumento que garantice la conservación del Archipiélago Chinijo al mismo tiempo que tenga en cuenta la realidad social, económica y poblacional de los territorios que forman parte de este entorno.

Un entorno natural de gran valor ecológico

El Archipiélago Chinijo constituye uno de los espacios naturales más relevantes desde el punto de vista ecológico en Canarias.

El ámbito del parque natural incluye:

los Riscos de Famara ,

, parte de las llanuras del Jable en Lanzarote ,

, la isla de La Graciosa ,

, los islotes de Alegranza y Montaña Clara ,

y , los Roques del Este y del Oeste ,

, y el espacio marino situado entre estos islotes y la costa norte de Lanzarote.

Este conjunto conforma uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del archipiélago, caracterizado por su riqueza en biodiversidad, su importancia para numerosas especies marinas y su singular paisaje volcánico.

El área alberga hábitats protegidos y especies de flora y fauna de gran interés científico, por lo que su gestión requiere una planificación cuidadosa.

Seguridad jurídica para el proceso de planificación

El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, explicó que el documento de alcance es fundamental para definir el marco técnico que debe seguir la redacción del plan.

Según indicó, esta fase permite identificar desde el inicio qué impactos potenciales deberá analizar el Estudio Ambiental Estratégico, lo que facilita que el proceso de planificación se desarrolle con mayor rigor y transparencia.

Machín subrayó que disponer de este documento también aporta seguridad jurídica al proceso, ya que establece las bases metodológicas y ambientales que deberán respetarse durante la elaboración del PRUG.

De esta manera, el plan podrá evaluar con mayor precisión cómo influirán sus medidas en el territorio, los recursos naturales, el paisaje y las actividades existentes en el parque natural.

Participación del Ayuntamiento de Teguise

El municipio de Teguise, en cuyo término se encuentra gran parte del ámbito del parque natural, también ha valorado positivamente este avance.

La alcaldesa Olivia Duque agradeció al Cabildo el impulso que está dando al proceso de planificación y destacó la importancia de la coordinación entre administraciones públicas.

Según señaló, el Ayuntamiento considera fundamental que la planificación del Archipiélago Chinijo tenga en cuenta la realidad social y económica del municipio, especialmente la de La Graciosa, única isla habitada dentro del archipiélago.

Duque subrayó que avanzar en la ordenación de este espacio permitirá reforzar la protección ambiental al mismo tiempo que se organiza su gestión de forma equilibrada.

Actualización del planeamiento territorial de Lanzarote

El avance en la tramitación del PRUG del Archipiélago Chinijo forma parte de una estrategia más amplia del Cabildo de Lanzarote para actualizar los principales instrumentos de planificación territorial de la isla.

En este contexto, la institución insular aprobó recientemente el documento de alcance del nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), un paso previo necesario para iniciar la redacción del nuevo planeamiento.

El PIOT será el documento que definirá el modelo territorial de Lanzarote, La Graciosa y el Archipiélago Chinijo para las próximas décadas.

El plan vigente data de 1991 y, según la institución insular, nunca ha sido revisado de forma integral, lo que hace necesaria su actualización para adaptarlo a la normativa y a la realidad actual.

Un nuevo modelo territorial para las próximas décadas

El futuro Plan Insular de Ordenación del Territorio abordará cuestiones estratégicas para el desarrollo de la isla.

Entre los aspectos que se analizarán destacan:

la ordenación del suelo ,

, la planificación de infraestructuras estratégicas ,

, la protección del paisaje y del patrimonio natural ,

, y la organización del crecimiento urbano y de la actividad económica.

Con este proceso, el Cabildo busca adaptar el planeamiento insular a las necesidades actuales, integrando criterios de sostenibilidad ambiental y desarrollo equilibrado.

La actualización de estos instrumentos de planificación pretende garantizar un marco territorial moderno y con seguridad jurídica, que permita compatibilizar la conservación del patrimonio natural con el desarrollo social y económico de Lanzarote y La Graciosa.

Un proceso que continuará en los próximos meses

Tras la aprobación del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, el siguiente paso será continuar con la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo y de su correspondiente evaluación ambiental.

Durante este proceso se analizarán los distintos escenarios de planificación, los posibles impactos sobre el territorio y las medidas necesarias para garantizar la conservación del espacio natural.

El objetivo final es contar con un instrumento de gestión actualizado y eficaz que permita proteger uno de los enclaves naturales más singulares de Canarias y asegurar que su utilización se realice de forma sostenible y compatible con la conservación del entorno.