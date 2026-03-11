Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Estado de la NacionalidadEstación de San TelmoHéctor AlemánTiempo AEMET CanariasAccidente GuíaEuromillones en Las PalmasDesahucio en LPGC
instagramlinkedin

Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote publica un manual para preservar los espacios creados por César Manrique

El consejero Ángel Vázquez destaca que las directrices garantizan un futuro sostenible para el patrimonio de valor incalculable que legó el artista a la isla de los volcanes

Jameos del Agua

Jameos del Agua / La Provincia

EFE

Arrecife

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) han presentado este miércoles un manual de conservación y mantenimiento que recopila más de medio siglo de experiencia en el cuidado de los espacios creados por César Manrique.

Según han explicado los CACT en un comunicado, este documento recopila y sistematiza las técnicas aplicadas en la conservación de los centros y define las mejores soluciones para preservar y proteger estos espacios.

Durante el acto de presentación, al que asistieron varios miembros del Consejo Asesor Honorífico de los Centros Turísticos y representantes de la Fundación César Manrique, el consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, ha explicado que el manual nace "por la responsabilidad en la conservación de estas obras fundamentales para entender la transformación de la isla durante el último medio siglo".

"Un patrimonio de incalculable valor"

Además, ha agradecido el "rigor y la claridad" del equipo redactor del documento, "cuyo trabajo permite disponer de un manual que garantiza un futuro sólido y sostenible para este patrimonio de incalculable valor que regaló César Manrique a Lanzarote y a los lanzaroteños y lanzaroteñas".

La arquitecta Marta de la Fe Cabrera ha destacado que el objetivo del manual es "garantizar la coherencia estética de los Centros creados por Manrique a partir de la recopilación de la información vinculada a los trabajos de mantenimiento", con el fin de "homogeneizar los procedimientos y asegurar su aplicación a lo largo del tiempo".

Noticias relacionadas y más

El documento recoge todos los elementos de las zonas visibles y de acceso público de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y los divide en cuatro grupos: elementos arquitectónicos visibles, equipamiento y mobiliario de uso público, iluminación y señalética y espacios ajardinados e integración paisajística.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo hotel de lujo en Puerto del Carmen, en Lanzarote: del complejo El Pueblo al Hotel Royal Atlántico
  2. 8M Lanzarote: Brígida Camacho, ejemplo de trabajo y emprendimiento en Playa Blanca tras más de 50 años dedicada a la hostelería
  3. Amavir denuncia la grabación y difusión de vídeos denigrantes de ancianos en la residencia de mayores de Tías en Lanzarote
  4. Muere el periodista deportivo Jesús Lasso Cabrera
  5. Un sanitario de Lanzarote afirma haber denunciado el pasado año las graves vejaciones a ancianos en la residencia de Tías
  6. La Fiscalía no ve suficientes indicios para juzgar al irlandés 'El Monje' y pide reabrir la instrucción
  7. La borrasca Regina provoca inundaciones, caídas de árboles, cortes de luz y granizos en Lanzarote
  8. La Fiera del Libro de Lanzarote 2026 homenajeará al escritor arrecifeño Félix Hormiga

Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote publica un manual para preservar los espacios creados por César Manrique

Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote publica un manual para preservar los espacios creados por César Manrique

Noche Blanca Teguise 2026: esta es la nueva fecha con música, arte y actividades en el casco histórico

Noche Blanca Teguise 2026: esta es la nueva fecha con música, arte y actividades en el casco histórico

‘El Grand Prix del Verano’ 2026 de RTVE: ¿habrá este año otro municipio que represente a Canarias?

‘El Grand Prix del Verano’ 2026 de RTVE: ¿habrá este año otro municipio que represente a Canarias?

Arrecife incorpora seis nuevos policías locales y convoca ocho plazas más para reforzar la seguridad

Arrecife incorpora seis nuevos policías locales y convoca ocho plazas más para reforzar la seguridad

El Cabildo de Lanzarote impulsa el Plan Rector del Archipiélago Chinijo tras aprobarse el documento ambiental clave

El Cabildo de Lanzarote impulsa el Plan Rector del Archipiélago Chinijo tras aprobarse el documento ambiental clave

Arrecife culmina la transformación de su Centro de Protección Animal con nuevas mejoras e infraestructuras

Arrecife culmina la transformación de su Centro de Protección Animal con nuevas mejoras e infraestructuras

Lanzarote levanta el telón del triatlón mundial con la Copa del Mundo

Lanzarote levanta el telón del triatlón mundial con la Copa del Mundo

Un coche arde en plena Rambla Medular de Arrecife

Un coche arde en plena Rambla Medular de Arrecife
Tracking Pixel Contents