Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote publica un manual para preservar los espacios creados por César Manrique

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) han presentado este miércoles un manual de conservación y mantenimiento que recopila más de medio siglo de experiencia en el cuidado de los espacios creados por César Manrique.

Según han explicado los CACT en un comunicado, este documento recopila y sistematiza las técnicas aplicadas en la conservación de los centros y define las mejores soluciones para preservar y proteger estos espacios.

Durante el acto de presentación, al que asistieron varios miembros del Consejo Asesor Honorífico de los Centros Turísticos y representantes de la Fundación César Manrique, el consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, ha explicado que el manual nace "por la responsabilidad en la conservación de estas obras fundamentales para entender la transformación de la isla durante el último medio siglo".

"Un patrimonio de incalculable valor"

Además, ha agradecido el "rigor y la claridad" del equipo redactor del documento, "cuyo trabajo permite disponer de un manual que garantiza un futuro sólido y sostenible para este patrimonio de incalculable valor que regaló César Manrique a Lanzarote y a los lanzaroteños y lanzaroteñas".

La arquitecta Marta de la Fe Cabrera ha destacado que el objetivo del manual es "garantizar la coherencia estética de los Centros creados por Manrique a partir de la recopilación de la información vinculada a los trabajos de mantenimiento", con el fin de "homogeneizar los procedimientos y asegurar su aplicación a lo largo del tiempo".

El documento recoge todos los elementos de las zonas visibles y de acceso público de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y los divide en cuatro grupos: elementos arquitectónicos visibles, equipamiento y mobiliario de uso público, iluminación y señalética y espacios ajardinados e integración paisajística.