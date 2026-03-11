Arrecife culmina la transformación de su Centro de Protección Animal con nuevas mejoras e infraestructuras

El Centro de Protección Animal de Arrecife ha experimentado en los últimos años una profunda transformación que ha modernizado sus instalaciones y reforzado las políticas de protección y cuidado de animales abandonados. El concejal de Bienestar Animal, Jacobo Lemes, visitó recientemente el recinto acompañado por el teniente de alcalde y responsable de Contratación, Echedey Eugenio, para supervisar los últimos trabajos realizados en el centro.

Las actuaciones forman parte de un proceso de renovación iniciado en junio de 2023, cuando Lemes asumió la responsabilidad del área municipal. Desde entonces, el objetivo del consistorio ha sido convertir el espacio en un centro moderno y funcional orientado al bienestar de perros y gatos recogidos en el municipio, además de impulsar la adopción responsable.

Según explicó el Ayuntamiento, las reformas han supuesto un cambio significativo respecto a la situación anterior, permitiendo ofrecer mejores condiciones de estancia para los animales y optimizando los recursos disponibles para su atención.

Mejoras visibles en el exterior y en la imagen del centro

Entre los últimos trabajos realizados destacan actuaciones estéticas y de señalización que refuerzan la identidad del centro. La fachada ha sido renovada con la instalación del logo oficial de la Concejalía de Bienestar Animal, lo que permite identificar de forma clara las instalaciones.

Además, se ha pintado un mural en la entrada principal que representa a algunos de los animales que residen actualmente en el centro. Esta intervención busca visibilizar el trabajo diario del personal y transmitir un mensaje de sensibilización hacia la protección animal.

Aunque se trata de mejoras estéticas, desde el consistorio subrayan que también contribuyen a reforzar la conexión entre el centro y la ciudadanía, favoreciendo que los vecinos conozcan el servicio y se animen a participar en programas de adopción o voluntariado.

Echedey Eugenio y Jacobo Lemes, junto a voluntarios del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Arrecife. / La Provincia

Reformas estructurales para mejorar el bienestar de los animales

Más allá de los cambios visibles, el centro ha sido objeto de importantes obras de modernización en sus instalaciones internas. Entre las actuaciones realizadas se encuentra la mejora de las jaulas destinadas a gatos, así como la adecuación del espacio de cuarentena para estos animales.

Estas medidas permiten reducir riesgos sanitarios y prevenir posibles contagios, algo especialmente importante cuando los animales llegan al centro tras ser recogidos en la vía pública.

También se ha renovado la iluminación nocturna del recinto, lo que facilita la vigilancia durante las horas de menor actividad. A esta actuación se suma la instalación de una nueva puerta de acceso y el refuerzo del vallado de seguridad que rodea las instalaciones.

Otra de las novedades es la creación de un espacio de aproximadamente 60 metros cuadrados destinado a la interacción entre perros y posibles adoptantes. Este lugar permite que las personas interesadas en adoptar puedan conocer y convivir con los animales en un entorno controlado, lo que facilita el proceso de decisión y mejora las posibilidades de adopción.

Además, se han realizado mejoras en el parque para perros del recinto y en los accesos al centro, con el objetivo de garantizar mayor seguridad tanto para los animales como para visitantes, trabajadores y voluntarios.

Un quirófano municipal pionero en Lanzarote

Uno de los avances más relevantes es la puesta en marcha del primer quirófano veterinario 100 % municipal de Lanzarote dentro del propio centro.

Esta instalación cuenta con equipamiento completo para realizar esterilizaciones, pequeñas intervenciones quirúrgicas y atención veterinaria urgente, lo que permite actuar de forma inmediata sin necesidad de trasladar a los animales a clínicas externas.

Según el Ayuntamiento, la creación de este espacio tiene varias ventajas. Por un lado, reduce los costes asociados a la atención veterinaria externa. Por otro, acelera los tiempos de recuperación de los animales, al poder intervenir rápidamente cuando es necesario.

Asimismo, el quirófano contribuye a incrementar las posibilidades de adopción, ya que permite entregar a los animales en buen estado de salud y esterilizados, una práctica habitual en los programas de adopción responsable.

La instalación también será clave para reforzar el control de las colonias felinas del municipio, ya que facilitará campañas de esterilización más ágiles dentro de los programas de gestión de gatos comunitarios.

Centro de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Arrecife. / La Provincia

Nuevas políticas municipales de bienestar animal

La transformación del centro se enmarca dentro de una estrategia más amplia de políticas municipales de bienestar animal impulsada por el Ayuntamiento de Arrecife.

Entre las medidas adoptadas destaca la aprobación de una nueva ordenanza municipal, adaptada a la reciente Ley estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que regula aspectos como la tenencia responsable, la protección de animales domésticos o la gestión de colonias felinas.

Esta normativa establece, entre otras cuestiones, sistemas de acreditación para las personas que alimentan colonias de gatos comunitarios, una figura conocida como alimentadores o cuidadores autorizados.

Además, el consistorio ha decidido facilitar pienso para la alimentación de estas colonias, apoyando así el trabajo de quienes colaboran en su cuidado y control poblacional.

Impulso al voluntariado y a la participación ciudadana

Otro de los avances destacados en la gestión del centro ha sido la creación del primer cuerpo de voluntariado vinculado a estas instalaciones.

Las personas voluntarias colaboran activamente en el cuidado y la socialización de los animales, realizando actividades como paseos con perros, sesiones de juego o acompañamiento. En algunos casos, también participan en salidas organizadas a espacios abiertos, como zonas naturales o la playa.

Estas actividades ayudan a mejorar el bienestar emocional de los animales, especialmente en aquellos que permanecen más tiempo en el centro mientras esperan ser adoptados.

Para reforzar esta labor, el Ayuntamiento organizó las primeras jornadas de bienestar animal, destinadas a ofrecer formación específica a los voluntarios sobre cuidados básicos, comportamiento animal y manejo responsable.

Un centro más eficiente y orientado a la adopción

Desde el consistorio destacan que todas estas actuaciones han supuesto un cambio significativo en el funcionamiento del centro.

Las nuevas instalaciones permiten reducir infecciones gracias a la mejora de las jaulas, evitar contagios mediante espacios de cuarentena más adecuados y reforzar la vigilancia con sistemas de videovigilancia instalados en el recinto.

El área de interacción para perros facilita el contacto directo con posibles adoptantes, lo que contribuye a acelerar los procesos de adopción. Al mismo tiempo, los programas de paseos organizados por voluntarios ayudan a que los animales mejoren su comportamiento y socialización.

Como resultado, el Ayuntamiento asegura que ha aumentado la tasa de adopciones y se ha reducido el tiempo de estancia de los animales en el centro, priorizando siempre su bienestar físico y emocional.

Valoraciones del Ayuntamiento de Arrecife

Durante la visita a las instalaciones, el concejal de Bienestar Animal, Jacobo Lemes, señaló que el objetivo del área municipal ha sido convertir el centro en un espacio digno y seguro para los animales más vulnerables del municipio.

Según explicó, cada una de las actuaciones realizadas —desde la mejora del vallado hasta la instalación del quirófano o la creación del mural en la fachada— responde a una estrategia centrada en reforzar el bienestar animal y fomentar la adopción responsable.

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Contratación, Echedey Eugenio, destacó que en poco más de tres años el espacio ha experimentado una transformación completa, pasando de ser una perrera municipal tradicional a un centro con instalaciones modernas y adaptadas.

Eugenio también subrayó el papel del personal del centro y de las personas voluntarias, cuyo trabajo diario permite que los animales reciban atención y cuidados mientras esperan encontrar una familia.

Compromiso de seguir mejorando el centro

El Ayuntamiento de Arrecife ha adelantado que continuará invirtiendo en el Centro de Protección Animal con nuevas infraestructuras y recursos.

La intención del consistorio es seguir reforzando las políticas de bienestar animal en el municipio y consolidar el centro como un referente en Lanzarote y en el conjunto del archipiélago canario.

Las autoridades municipales consideran que el trabajo realizado en los últimos años demuestra que la mejora de las instalaciones, la implicación ciudadana y el impulso de la adopción responsable son elementos clave para avanzar hacia un modelo de gestión más respetuoso con los animales.