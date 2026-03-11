El juicio a San Ginés destapa que Juan Manuel Sosa engañó también a la Justicia para seguir cobrando como médico sin ejercer

El secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés, ha denunciado "un engaño deliberado y sostenido" de Juan Manuel Sosa Rodríguez, no sólo al Servicio Canario de la Salud (SCS), sino a la propia Justicia, para seguir cobrando como médico sin ejercer dicha actividad.

San Ginés ha tenido acceso a un documento judicial hasta ahora desconocido, fechado el 21 de febrero de 2020 en el Juzgado de Instrucción nº3 de Arrecife, dentro del procedimiento relacionado con el conocido caso Cocinas, por el que será juzgado por supuesta falsa denuncia y falso testimonio.

Se trata de una comparecencia voluntaria de Juan Manuel Sosa ante el juzgado en la que, ante el recurso presentado por Coalición Canaria contra el archivo de la querella contra Carlos Espino, Sosa se desmarca y manifiesta que "se encontraba fuera del ámbito político apartado completamente y con desconocimiento total de los hechos que en este recurso se relatan, puesto que estaba dedicado a su profesión de médico del servicio canario de salud por lo que no quiere tener nada que ver con este asunto". Es decir, engañó al Tribunal, por cuanto el recurso contó con su propia firma.

Por otra parte, mientras cobraba fraudulentamente del Gobierno de Canarias, sin ejercer la medicina, manifestó ante el juez, que él se encontraba dedicado a su profesión de médico del SCS cuando ocurrieron los hechos.

El documento adjunto revela que Sosa no sólo engañó al Servicio Canario de Salud, sino también a la Justicia para ganarse el favor de Carlos Espino y Dolores Corujo con esa comparecencia y poder así seguir cobrando ilegalmente del Gobierno de Canarias, mediante un fraude al mismo, que había pergeñado con la complicidad de la presidenta del Cabildo de Lanzarote. En definitiva, para comprar la voluntad del consejero con fondos públicos.

Coalición Canaria subraya que la Justicia ya ha resuelto que Sosa deberá devolver unos 300.000 euros al Servicio Canario de la Salud tras dictaminar ajustada a derecho la resolución del Gobierno en virtud de la cual se le exige dicha devolución por haber percibido sus retribuciones como médico sin derecho durante todos los años que sostuvo, en minoría política, a Dolores Corujo en la Presidencia del Cabildo.

Una cosa son las responsabilidades económicas y en su caso penales y, otra, las políticas nunca asumidas por la hoy diputada Dolores Corujo, por su complicidad en la compra de la voluntad del tránsfuga Juan Manuel Sosa con fondos públicos.

"Es verdaderamente deplorable el grado de denigración al que puede llegar el ser humano; uno, Juan Manuel Sosa por seguir cobrando un salario al que no tenía derecho, y otra, Dolores Corujo, por conservar el poder sin un respaldo democrático que la legitimara", manifiesta el secretario insular nacionalista.