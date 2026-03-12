Arrecife aprueba una nueva ordenanza de limpieza con sanciones educativas para impulsar la corresponsabilidad ciudadana

El Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado en el último pleno municipal una nueva Ordenanza de Limpieza y Sostenibilidad que busca actualizar el modelo de gestión de residuos en la capital de Lanzarote. La normativa, impulsada por la Concejalía de Limpieza que dirige Jacobo Lemes, establece una hoja de ruta para las políticas ambientales de la ciudad a partir de 2026.

El nuevo texto introduce cambios relevantes en la forma de abordar la limpieza urbana. Más allá de regular la retirada de residuos, la ordenanza plantea una estrategia a largo plazo orientada a reducir la generación de basura, mejorar la gestión de los desechos y promover la implicación de vecinos, empresas e instituciones en el cuidado del espacio público.

Desde el consistorio se subraya que el documento pretende adaptarse a los nuevos retos ambientales y a las necesidades actuales de la ciudad, alineando las políticas locales con los objetivos de sostenibilidad que promueven las administraciones públicas.

Una estrategia basada en la economía circular

Uno de los pilares de la nueva normativa es el impulso de un modelo de gestión de residuos alineado con los principios de la Economía circular.

Este enfoque busca reducir al máximo la generación de residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización y la prevención, de manera que los materiales permanezcan el mayor tiempo posible dentro del ciclo económico.

La ordenanza se enmarca también en los objetivos establecidos por el Plan Integral de Residuos de Canarias, que promueve un modelo de gestión más sostenible en todo el archipiélago.

Entre las metas a largo plazo figura avanzar hacia el llamado “residuo cero”, un concepto que apuesta por minimizar los desechos mediante cambios en los hábitos de consumo, una mejor separación de residuos y la reutilización de materiales.

Publicación de Facebook sobre la nueva ordenanza municipal de limpieza en Arrecife.

Sanciones con un enfoque educativo

Uno de los aspectos más innovadores de la ordenanza es el cambio en el enfoque del régimen sancionador.

En lugar de limitarse a imponer multas, la normativa introduce una dimensión pedagógica, con el objetivo de que las sanciones tengan también una función educativa y fomenten conductas responsables entre la población.

Según ha explicado el concejal de Limpieza, Jacobo Lemes, la intención del Ayuntamiento no es únicamente penalizar conductas incorrectas, sino promover la concienciación ciudadana y la corresponsabilidad en el mantenimiento de la ciudad.

“Esta ordenanza no nace con un espíritu punitivo, sino educativo”, ha señalado el edil, quien considera que la implicación de la ciudadanía es fundamental para lograr una ciudad más limpia.

Este tipo de enfoque busca reforzar la idea de que la limpieza urbana no depende únicamente de los servicios municipales, sino también de la colaboración activa de vecinos, empresas y visitantes.

Nuevas normas para eventos y espacios urbanos

La normativa también incorpora medidas específicas para prevenir la suciedad en eventos que implican una gran ocupación del espacio público, como fiestas populares, celebraciones o actos multitudinarios.

En estos casos se establecen reglas más claras sobre la gestión de los residuos generados, con el objetivo de evitar acumulaciones de basura y mejorar la limpieza de las calles tras la celebración de los eventos.

Otro de los aspectos que se refuerzan es la obligación de mantener en buen estado los solares y fachadas de los edificios.

La ordenanza amplía el concepto de espacio público al considerar que aquellos elementos visibles desde la vía pública —como muros o fachadas deterioradas— influyen directamente en la imagen urbana de la ciudad.

Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, el Ayuntamiento contará con mayores capacidades de inspección y podrá actuar mediante ejecución subsidiaria, es decir, realizar los trabajos necesarios y repercutir posteriormente el coste a los propietarios responsables.

Regulación de residuos generados por empresas y obras

La ordenanza también introduce exigencias técnicas adaptadas a la realidad actual del municipio, especialmente en relación con los grandes generadores de residuos.

Entre las novedades destaca la regulación del uso de autocompactadoras en instalaciones que generan grandes volúmenes de basura, como hoteles, supermercados o centros comerciales.

Estas máquinas permiten compactar los residuos para optimizar su almacenamiento y transporte, lo que puede contribuir a mejorar la eficiencia del sistema de recogida.

Además, se establecen normas más estrictas para la instalación y retirada de cubetas de escombros en obras, con el objetivo de reducir molestias a los vecinos y evitar problemas de suciedad en las calles.

La normativa también organiza la recogida de diferentes tipos de residuos, entre ellos:

residuos domésticos

residuos comerciales e industriales

restos de jardinería

residuos sanitarios

animales muertos

El objetivo es ordenar el sistema de recogida selectiva y mejorar su eficiencia, facilitando tanto el cumplimiento de la normativa como la correcta gestión de los desechos.

Derechos y deberes de vecinos y empresas

La nueva ordenanza define de forma más clara los derechos y obligaciones de ciudadanos, empresas y entidades, con una estructura pensada para facilitar la comprensión y el cumplimiento voluntario de la normativa.

Este enfoque pretende evitar conflictos y mejorar la colaboración entre la administración y la ciudadanía en la gestión de los residuos.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la participación de la sociedad es clave para lograr una ciudad más limpia, ya que muchas de las conductas que afectan a la limpieza urbana —como el abandono de residuos o la incorrecta separación de basura— dependen directamente de los hábitos de la población.

Periodo de adaptación antes de aplicar sanciones

El consistorio ha previsto un periodo de adaptación para facilitar que la población conozca la nueva normativa antes de que empiecen a aplicarse las sanciones.

La ordenanza entrará en vigor quince días hábiles después de su publicación oficial, pero el régimen sancionador no comenzará a aplicarse hasta seis meses más tarde.

Según ha explicado el concejal Jacobo Lemes, este margen permitirá informar a la ciudadanía sobre los cambios y aclarar las dudas que puedan surgir.

El objetivo final es que la normativa se convierta en una herramienta útil para mejorar la convivencia y la sostenibilidad urbana, fomentando una mayor responsabilidad colectiva en el cuidado del entorno.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Arrecife busca avanzar hacia un modelo de ciudad más limpia, ordenada y respetuosa con el medio ambiente, en línea con los retos ambientales actuales y con las políticas de sostenibilidad impulsadas a nivel regional y nacional.