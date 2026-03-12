Arrecife celebra la retirada del “muro de la vergüenza” de Puerto Naos para crear un gran parque urbano

La ciudad de Arrecife ha comenzado a decir adiós a una de las infraestructuras más criticadas por vecinos y pescadores durante años: el conocido como “muro de la vergüenza” situado en el perímetro de Puertos Naos.

El alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León, ha celebrado que la Autoridad Portuaria de Las Palmas haya iniciado esta semana los trabajos para retirar el antiguo cerramiento de hormigón que durante cerca de dos décadas separó visualmente a la ciudad de su frente marítimo.

La eliminación de este muro responde a un acuerdo plenario aprobado previamente por el Ayuntamiento, que solicitaba sustituir esta infraestructura por un sistema de cierre con menor impacto visual. La medida forma parte de un proyecto más amplio que busca recuperar espacio para uso ciudadano y mejorar la integración entre el puerto y la ciudad.

Una infraestructura polémica durante casi dos décadas

El conocido “muro de la vergüenza” fue construido hace aproximadamente 20 años como parte de las infraestructuras de seguridad del recinto portuario. Se trataba de un cerramiento de hormigón que delimitaba el perímetro del puerto en Puerto Naos, una zona histórica muy vinculada a la actividad pesquera de Arrecife.

Con el paso del tiempo, esta estructura fue objeto de numerosas críticas por parte de vecinos, colectivos ciudadanos y pescadores de la isla. Muchos consideraban que el muro rompía la conexión visual entre la ciudad y el mar, además de generar un impacto estético negativo en uno de los enclaves más emblemáticos del litoral capitalino.

Incluso el propio Ayuntamiento llegó a calificarlo como “muro de la vergüenza”, un término que se popularizó entre la población para referirse a esta barrera física que impedía contemplar el paisaje portuario.

La construcción del cerramiento también estuvo vinculada en su momento al cumplimiento de una sentencia judicial firme relacionada con las necesidades operativas y de seguridad de la zona portuaria.

La petición municipal para cambiar el diseño del cierre

Tras asumir la alcaldía en julio de 2023, Yonathan de León trasladó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la necesidad de revisar el diseño del cerramiento de Puerto Naos.

El alcalde, que además es el único representante público de Lanzarote en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, solicitó estudiar una alternativa que cumpliera con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa estatal, pero que redujera el impacto visual del muro.

En ese momento, el planteamiento fue trasladado a la presidenta de la entidad portuaria, Beatriz Calzada, con el objetivo de analizar un nuevo sistema de cierre que permitiera mantener la seguridad del recinto sin aislar completamente la zona portuaria de la ciudad.

Tras meses de estudio, la Autoridad Portuaria licitó las obras para instalar un nuevo cierre interior más integrado con el entorno, que protege la zona portuaria pero minimiza el impacto visual.

Instalación de un nuevo cierre portuario con menor impacto visual

Antes de comenzar la demolición del muro, se ejecutaron los trabajos necesarios para instalar el nuevo sistema de cerramiento perimetral.

Este sistema, más discreto y adaptado al entorno, permite mantener la seguridad del puerto sin recurrir a estructuras de gran volumen, como ocurría con el antiguo muro de hormigón.

Una vez completada la instalación del nuevo cierre interior, la Autoridad Portuaria ha iniciado la retirada progresiva del muro existente, que es la fase que se está desarrollando actualmente.

Con este cambio, el frente marítimo de Puerto Naos recuperará parte de su visibilidad, permitiendo a residentes y visitantes volver a disfrutar de las vistas del puerto y del entorno costero.

Recuperación de más de 5.000 metros cuadrados para la ciudad

La eliminación del muro permitirá recuperar una parcela de aproximadamente 5.400 metros cuadrados situada junto al puerto de Arrecife.

Este espacio se transformará en un nuevo parque urbano, concebido como un gran pulmón verde para la capital de Lanzarote.

Para ello, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Ayuntamiento han firmado un convenio de cesión del suelo, que permitirá destinar esta zona portuaria a uso público.

Integración del antiguo muelle de Puerto Naos

Uno de los elementos más destacados del futuro parque será la integración del histórico muelle de Porto Naos, considerado uno de los espacios más representativos del pasado marítimo de Arrecife.

A petición del alcalde, este muelle se incorporará al diseño del nuevo espacio público, de manera que se preserve su valor histórico y se convierta en parte del recorrido urbano del parque.

El objetivo es recuperar este enclave como lugar de encuentro y paseo para residentes y visitantes, reforzando el vínculo entre la ciudad y su tradición marinera.

Un proyecto conectado con los futuros eco bulevares

El nuevo parque de Porto Naos formará parte de un proyecto urbanístico más amplio impulsado por el Ayuntamiento: la creación de cinco eco bulevares que conectarán distintos barrios de la ciudad mediante paseos verdes.

Estos corredores urbanos estarán vinculados a la Vía Medular, uno de los ejes principales de la capital lanzaroteña.

Según ha avanzado el alcalde, el primero de estos eco bulevares se licitará este verano y conectará la Vía Medular con la zona conocida como Las Cuatro Esquinas a través de la calle Pérez Galdós.

Desde el futuro parque de Puerto Naos hasta el inicio de este corredor verde habrá menos de siete minutos caminando, lo que permitirá crear una red de espacios públicos interconectados.

El Cabildo trabaja en la redacción del proyecto

La redacción del proyecto para el nuevo parque está siendo impulsada desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, dirigida por el consejero Jacobo Medina.

Según ha explicado el alcalde de Arrecife, en estos momentos se están ultimando los documentos necesarios para sacar a licitación la redacción del proyecto técnico del parque.

Una vez redactado el proyecto, se podrán definir con mayor precisión los elementos que incluirá este espacio verde, así como su diseño paisajístico y los equipamientos que ofrecerá a la ciudadanía.

Un paso más en la transformación urbana de Arrecife

La retirada del muro de Porto Naos supone uno de los cambios urbanísticos más simbólicos en el frente marítimo de Arrecife en los últimos años.

Además de mejorar la estética urbana y recuperar vistas hacia el mar, el proyecto permitirá ganar espacio público y zonas verdes, algo especialmente valorado en ciudades costeras con alta densidad urbana.

Para el Ayuntamiento, esta actuación forma parte de una estrategia más amplia destinada a modernizar la imagen de la capital lanzaroteña, mejorar la calidad del espacio público y reforzar la conexión entre la ciudad y su litoral.

Con la eliminación del antiguo muro y la futura construcción del parque, Arrecife inicia una nueva etapa en la recuperación de su frente marítimo, con la vista puesta en una ciudad más abierta, sostenible y conectada con su entorno natural.