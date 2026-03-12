CC valora la retirada del muro de Puerto de Naos como un avance histórico en la integración puerto-ciudad en Arrecife

El grupo local de Coalición Canaria en Arrecife ha valorado positivamente las obras impulsadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para retirar el conocido muro que durante años ha separado el Puerto de Naos del entorno urbano de la capital lanzaroteña.

Según ha señalado el secretario local de la formación nacionalista y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, la eliminación de esta infraestructura responde a una demanda histórica de la ciudad, que durante décadas ha reclamado una mayor conexión entre el puerto y el espacio urbano.

El dirigente municipal considera que esta intervención permitirá mejorar la relación entre Arrecife y su frente marítimo, además de recuperar espacios que podrán destinarse al uso público.

Un proyecto para mejorar la integración entre el puerto y la ciudad

El antiguo cierre de hormigón, que durante años delimitó el área portuaria, será sustituido por un nuevo vallado con menor impacto visual. Esta modificación permitirá mantener las condiciones de seguridad exigidas en los puertos de interés general, pero al mismo tiempo favorecerá una mayor permeabilidad visual entre el puerto y la ciudad.

La actuación también contempla la liberación de más de 5.000 metros cuadrados de superficie en el entorno de Puerto de Naos. Estos espacios podrán integrarse en el tejido urbano de Arrecife, facilitando nuevos usos públicos y mejorando la imagen del litoral.

Para las autoridades municipales y los representantes políticos que han apoyado esta iniciativa, la intervención supone un paso relevante dentro del proceso de transformación urbana de la capital de Lanzarote.

Echedey Eugenio, en Puerto Naos, en Arrecife. / La Provincia

Reconocimiento a la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Desde Coalición Canaria también han querido destacar el papel desempeñado por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, a quien atribuyen el impulso definitivo de la actuación.

Según ha indicado Eugenio, la presidenta del organismo portuario ha mostrado sensibilidad hacia las demandas planteadas desde Arrecife, facilitando que se pusiera en marcha este proyecto que llevaba años sobre la mesa.

Importancia de la colaboración entre administraciones

El representante de Coalición Canaria ha subrayado además que esta actuación ejemplifica la importancia de la cooperación institucional para desarrollar proyectos que transformen el espacio urbano.

En su opinión, cuando las administraciones públicas trabajan de manera coordinada es posible impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en las ciudades y recuperar zonas estratégicas para la ciudadanía.

En este caso, la intervención en el entorno de Puerto de Naos ha requerido la coordinación entre el Ayuntamiento de Arrecife y la Autoridad Portuaria, así como la planificación de futuras actuaciones urbanísticas que permitan aprovechar los espacios liberados.

Hacia una recuperación del frente marítimo de Arrecife

Desde Coalición Canaria consideran que la retirada del muro debe entenderse como parte de una estrategia más amplia de recuperación del litoral de la capital lanzaroteña.

Arrecife es una ciudad con una fuerte vinculación histórica con el mar. Su desarrollo urbano y económico ha estado ligado durante siglos a su puerto, que ha sido un punto clave para la actividad pesquera, comercial y turística de la isla.

Por este motivo, desde la formación nacionalista defienden que las futuras actuaciones urbanísticas deben seguir reforzando la conexión entre la ciudad y su frente marítimo, promoviendo espacios abiertos y accesibles tanto para residentes como para visitantes.

Una capital más abierta y con mayor calidad urbana

En opinión de los responsables de Coalición Canaria en Arrecife, iniciativas como la retirada del muro de Puerto de Naos contribuyen a mejorar la imagen urbana de la ciudad y a generar espacios públicos de mayor calidad.

La integración del puerto en el paisaje urbano, la recuperación de áreas hasta ahora cerradas al uso ciudadano y la mejora de la relación entre la ciudad y el mar son algunos de los objetivos que persiguen este tipo de actuaciones.

Para Eugenio, Arrecife debe continuar avanzando en esa dirección para consolidarse como una capital más abierta, accesible y conectada con su entorno marítimo, manteniendo al mismo tiempo su identidad histórica como ciudad portuaria.