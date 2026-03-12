El Hospital Molina Orosa de Lanzarote supera las 13.000 operaciones en 2025 tras aumentar un 15% su actividad quirúrgica

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ha registrado durante 2025 un aumento general de su actividad asistencial, con más intervenciones quirúrgicas, consultas médicas y pruebas diagnósticas que el año anterior.

El centro hospitalario, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, atendió 10.734 ingresos hospitalarios, realizó 13.047 intervenciones quirúrgicas y gestionó 311.005 consultas a lo largo del pasado año. A estas cifras se suman 68.391 pruebas diagnósticas, reflejando un incremento global en la atención sanitaria prestada en Lanzarote.

El hospital es el principal centro sanitario de la isla y forma parte del Servicio Canario de la Salud, encargado de la gestión de los servicios sanitarios públicos en el archipiélago.

Más de 13.000 operaciones en un año

Uno de los datos más relevantes del balance anual es el incremento de la actividad quirúrgica. Durante 2025, el Molina Orosa llevó a cabo 13.047 intervenciones, lo que supone un aumento superior al 15% respecto al año anterior.

Entre los servicios que concentraron mayor número de operaciones destacan Cirugía General y Digestiva y Oftalmología, que en conjunto realizaron más de la mitad de todas las intervenciones del hospital.

Además, otros servicios también registraron un crecimiento significativo. Es el caso de Otorrinolaringología y Urología, especialidad que experimentó uno de los mayores incrementos de actividad, con 1.035 intervenciones, lo que representa un 33 % más que en el ejercicio anterior.

Más consultas médicas y de enfermería

La actividad asistencial del hospital también se ha incrementado en el ámbito de las consultas. Durante el pasado año se atendieron 311.005 consultas en total.

De ellas, 237.704 fueron realizadas por médicos especialistas, lo que representa un aumento del 8 % respecto al año anterior.

El resto de consultas se distribuyen entre distintos profesionales y servicios sanitarios:

56.057 consultas realizadas por profesionales de enfermería .

. 7.799 consultas en el área de Psicología .

. 9.445 consultas correspondientes a otros servicios asistenciales.

Incremento de pruebas diagnósticas

El aumento de la actividad sanitaria también se refleja en las pruebas diagnósticas realizadas durante 2025.

Uno de los servicios que más creció fue el de Digestivo, donde se llevaron a cabo 8.884 endoscopias a lo largo del año.

Por su parte, el servicio de Cardiología realizó 9.494 pruebas complementarias, utilizadas para detectar y evaluar enfermedades del corazón y del sistema circulatorio.

Radiodiagnóstico y análisis clínicos

El servicio de Radiodiagnóstico también experimentó un aumento de su actividad. Durante el pasado año se realizaron 280.564 pruebas, lo que supone un incremento cercano al 10 %.

Este servicio incluye diferentes técnicas de imagen médica utilizadas para el diagnóstico de múltiples enfermedades, como radiografías, tomografías o resonancias.

Por su parte, el servicio de Anatomía Patológica analizó 21.434 muestras durante 2025, superando en más de un 6 % la actividad registrada el año anterior.

Más actividad en rehabilitación

El área de Rehabilitación del hospital también registró un incremento en el número de sesiones realizadas.

Durante el pasado año se llevaron a cabo:

78.795 sesiones de fisioterapia .

. 7.431 sesiones de terapia ocupacional.

Estas terapias están orientadas a mejorar la movilidad, la recuperación funcional y la autonomía de los pacientes, especialmente tras intervenciones quirúrgicas, lesiones o enfermedades neurológicas.

La actividad en Urgencias se reduce ligeramente

A diferencia de otras áreas del hospital, el servicio de Urgencias registró un ligero descenso en el número de asistencias.

Durante 2025 se atendieron 73.012 urgencias, lo que supone algo más de un 2 % menos que el año anterior.

Incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en infraestructuras

Además del aumento de la actividad asistencial, el hospital ha incorporado nuevos avances tecnológicos y mejoras en sus instalaciones durante 2025.

Entre las principales novedades destaca la implantación de la cirugía robótica, una tecnología que permite realizar intervenciones con mayor precisión y menor invasividad, lo que puede reducir el tiempo de recuperación de los pacientes.

También se ha puesto en marcha un nuevo quirófano plomado, especialmente preparado para procedimientos que requieren protección frente a radiaciones.

Por otro lado, el servicio de Radiodiagnóstico se ha reforzado con la incorporación de un TAC de última generación, que mejora la calidad de las imágenes diagnósticas y permite realizar estudios más precisos.

Nuevas instalaciones para mejorar el funcionamiento del hospital

Durante el pasado año también entraron en funcionamiento infraestructuras clave para el funcionamiento del hospital.

Entre ellas se encuentra la instalación de geotermia, una tecnología energética que permite aprovechar el calor del subsuelo para mejorar la eficiencia energética del edificio.

Asimismo, se ha puesto en marcha una nueva central de gases medicinales, fundamental para el suministro de oxígeno y otros gases utilizados en tratamientos hospitalarios y procedimientos quirúrgicos.

Estas inversiones forman parte de las mejoras impulsadas para modernizar las instalaciones del centro sanitario y reforzar su capacidad asistencial.