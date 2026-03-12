Yaiza adjudicará 42 viviendas públicas en Montaña Roja antes del verano

El Ayuntamiento de Yaiza y el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) han analizado el avance de varias iniciativas destinadas a ampliar la oferta de vivienda pública de alquiler asequible en el municipio lanzaroteño. El encuentro, celebrado este miércoles, reunió al alcalde, Óscar Noda, y al concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, con la directora del organismo autonómico, María del Pino de León.

Durante la reunión se revisaron los proyectos que se encuentran en marcha o en fase de planificación para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda protegida, un problema que afecta a numerosos municipios de Canarias. Entre las medidas más inmediatas figura la adjudicación de 42 viviendas en el residencial Los Ajaches, en la zona de Montaña Roja, y la previsión de adquirir otras 76 casas en la tercera fase del mismo complejo.

Próxima adjudicación de 42 viviendas públicas en Montaña Roja

Uno de los pasos más cercanos en el calendario es la adjudicación de 42 viviendas adquiridas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote en el residencial Los Ajaches. La previsión es que este proceso se complete antes del verano.

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque público de alquiler y se destinarán a personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. Este registro es el instrumento oficial que permite optar a viviendas protegidas en el archipiélago y está gestionado por el propio Gobierno autonómico.

Según explicó el alcalde de Yaiza, el Ayuntamiento concedió las licencias necesarias para facilitar la construcción de estas viviendas, lo que ha permitido su incorporación al sistema público de alquiler con la autorización del ICAVI.

Además, el consistorio habilitará una oficina municipal para ayudar a los vecinos a presentar la documentación requerida o autorizar su consulta administrativa, lo que pretende simplificar los trámites para las personas solicitantes.

Compra prevista de otras 76 viviendas ya terminadas

Junto a la adjudicación de las primeras 42 viviendas, las administraciones trabajan también en la compra de otras 76 casas correspondientes a la tercera fase del residencial Los Ajaches, promovido por la empresa Club Lanzarote.

Estas viviendas ya están construidas y listas para ser habitadas. El conjunto se divide en dos tipologías:

38 viviendas de dos dormitorios

38 viviendas de tres dormitorios

El presupuesto estimado para la operación asciende a 11 millones de euros, que serían financiados a partes iguales entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote.

La incorporación de estas viviendas permitiría aumentar de forma significativa la oferta de alquiler protegido en el municipio, un objetivo compartido por las diferentes administraciones implicadas.

Un modelo de reserva de suelo para vivienda protegida

El Ayuntamiento de Yaiza también recordó que en su momento instó a la promotora a reservar una parcela dentro del residencial Los Ajaches para la construcción de viviendas bajo régimen de protección pública.

Este tipo de planificación urbanística, según el alcalde, podría servir como ejemplo para otros municipios de Lanzarote y del resto del archipiélago, ya que facilita la incorporación de nuevas viviendas protegidas dentro de desarrollos residenciales.

Proyecto de 136 nuevas viviendas de promoción pública

Además de las actuaciones ya avanzadas, el municipio insiste en impulsar un proyecto de mayor envergadura que contempla la construcción de 136 viviendas públicas destinadas a alquiler asequible.

El Ayuntamiento cedió al Gobierno de Canarias una parcela de aproximadamente 42.000 metros cuadrados situada en Montaña Roja, con todas las garantías técnicas y jurídicas necesarias para desarrollar esta promoción.

El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 34 millones de euros. Las administraciones estudian la posibilidad de ejecutarlo en dos fases, aunque el consistorio defiende que la licitación se realice lo antes posible.

Un municipio con alta demanda de vivienda protegida

La necesidad de nuevas viviendas públicas se explica por la presión existente en el mercado inmobiliario. Según los datos municipales, unas 300 personas del municipio están inscritas actualmente como demandantes de vivienda protegida en alquiler.

Esta situación refleja una tendencia extendida en Canarias, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales. Factores como el aumento del precio del alquiler, la limitada oferta disponible o la presión turística influyen en esta problemática.

Cooperación entre administraciones para ampliar el parque público

Durante el encuentro, el alcalde de Yaiza destacó la importancia de la cooperación institucional entre el Ayuntamiento, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias para avanzar en soluciones habitacionales.

Las administraciones implicadas trabajan ahora en completar los trámites necesarios para sacar adelante tanto la adjudicación de las viviendas ya adquiridas como los nuevos proyectos previstos.

El objetivo común es incrementar el parque público de viviendas en alquiler asequible, una de las herramientas clave para mejorar el acceso a la vivienda en el municipio y dar respuesta a la demanda existente entre la población residente.