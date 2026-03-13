El Cabildo reconoce la trayectoria de ocho mujeres referentes de Lanzarote y La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote ha reconocido este viernes la trayectoria de ocho mujeres que han contribuido, desde distintos ámbitos, al desarrollo social y cultural de Lanzarote y La Graciosa. El acto se celebró en el Islote de la Fermina y forma parte de las iniciativas organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La jornada, impulsada por el Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo y organizada en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad y el Gobierno de Canarias, alcanza su tercera edición. El objetivo es visibilizar el papel de mujeres que han desarrollado su vida personal y profesional en sectores clave para la sociedad insular, como el campo, la pesca, la cultura, el comercio o la atención social.

Según explicaron desde la institución insular, la iniciativa pretende generar un espacio de reconocimiento público que contribuya a preservar la memoria colectiva y poner en valor el papel histórico de las mujeres en el progreso de las islas.

Un homenaje para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad

Durante el acto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de reconocer las historias de vida de mujeres que crecieron en contextos sociales y económicos muy distintos a los actuales.

El presidente subrayó que muchas de ellas vivieron épocas marcadas por dificultades, pero supieron transformar esas circunstancias en valores como el esfuerzo, la solidaridad o el compromiso con su entorno. En su intervención recordó que buena parte del desarrollo de Lanzarote se ha construido gracias al trabajo silencioso de generaciones que contribuyeron al crecimiento de la isla desde ámbitos muy diversos.

En la misma línea se pronunció el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, quien explicó que este reconocimiento pretende dar visibilidad a trayectorias que durante décadas han permanecido en un segundo plano, pese a su importancia para la comunidad.

Homenaje a 8 mujeres referentes de Lanzarote y La Graciosa 2026 /

Acuña señaló que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia institucional orientada a conservar la memoria social de Lanzarote y transmitir esos testimonios a las nuevas generaciones, con el fin de que conozcan el papel desempeñado por quienes ayudaron a construir la sociedad actual.

El evento contó además con la presencia de representantes institucionales del Cabildo y de varios ayuntamientos de la isla, entre ellos la vicepresidenta María Jesús Tovar, la consejera de Mayores Nori Machín y el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez. También asistieron familiares y allegados de las homenajeadas.

Ocho historias vinculadas al desarrollo de Lanzarote y La Graciosa

Las mujeres reconocidas en esta edición representan trayectorias vitales relacionadas con actividades tradicionales, la cultura popular, el cuidado social o el emprendimiento local. Sus historias reflejan la diversidad de experiencias que han marcado la evolución de las islas durante las últimas décadas.

Una de las homenajeadas fue María Hiniesta Távora Triano, pionera en la hostelería de Lanzarote al abrir el Bar Andalucía en 1960, fue junto a su familia de las primeras en ofrecer comida a los visitantes en el Islote de Hilario, en el Parque Nacional de Timanfaya, acondicionando el primer horno en el antiguo Refugio de Tinecheide. Su trayectoria también está marcada por su compromiso social a través de iniciativas como AFACODA y la asociación Derecho y Justicia.

También recibió el reconocimiento Rosa María Guadalupe Betancort, nacida en La Graciosa. Durante su juventud vivió de cerca las dinámicas tradicionales de la isla relacionadas con la pesca. En aquel contexto, era habitual que las familias gracioseras intercambiaran pescado por grano en Lanzarote, una práctica que formaba parte de la economía de subsistencia de la época.

Otra de las galardonadas fue Mercedes Viñoly López, cuya vida ha estado estrechamente relacionada con el trabajo en el campo en el municipio de Haría. Durante gran parte de su trayectoria se dedicó a la agricultura y la ganadería, cultivando la tierra y elaborando queso a partir de la cría de cabras, actividades tradicionales que han sido fundamentales en la economía rural de la isla.

Cultura, tradición y compromiso social

El reconocimiento también puso en valor la contribución de mujeres vinculadas a la cultura popular y la preservación de las tradiciones.

Es el caso de Rosa Blanca Brito Moreno, nacida en Gran Canaria y posteriormente afincada en Lanzarote, donde desarrolló una estrecha relación con el folclore local. Ha participado activamente en la parranda Nuestra Señora de Guadalupe y en distintas iniciativas relacionadas con la difusión de la música tradicional canaria.

Por su parte, Brígida Gabriela Camacho Camacho comenzó a trabajar desde muy joven para contribuir al sustento familiar. Con el paso de los años desarrolló su actividad profesional en el sector de la restauración, vinculada al conocido establecimiento Casa Brígida.

Otra de las trayectorias destacadas es la de Felicia Aguiar Cuba, quien durante su juventud trabajó en las labores agrícolas en la zona de Tiagua, especialmente en el cultivo del tabaco. Más adelante se implicó en diversas actividades culturales relacionadas con el folclore, la bola y el teatro, contribuyendo a mantener vivas estas expresiones tradicionales.

Trayectorias dedicadas al cuidado y a la vida comunitaria

El homenaje también reconoció historias de vida vinculadas al cuidado de otras personas y a la participación en la vida social de los municipios.

Entre ellas figura María del Consuelo Martín Martín, que dedicó gran parte de su vida profesional al cuidado de menores en un centro de acogida. Allí desarrolló tareas de atención directa a niños y niñas, desempeñando un papel fundamental en el acompañamiento y protección de la infancia en situación vulnerable.

La última de las homenajeadas fue Áurea Mauri Cadavieco, originaria de Galicia y residente durante años en Lanzarote. Tras trabajar inicialmente en fábricas de conservas, decidió emprender y abrió la primera peluquería del municipio de San Bartolomé. Además, participó activamente en la vida cultural local a través de grupos como Las Revoltosas, la coral y el teatro, y también asumió responsabilidades públicas en su municipio.

Un reconocimiento que mira al futuro

El acto concluyó con la intervención de María Yolanda López Martín, hija de María del Consuelo Martín Martín, quien tomó la palabra en representación de las familias de las homenajeadas. Durante su discurso destacó la fortaleza y la capacidad de resistencia de su madre, valores que —según señaló— comparten las ocho mujeres reconocidas.

El evento finalizó con la entrega de distinciones a las homenajeadas y con un mensaje compartido por las autoridades presentes: la necesidad de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad y el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad.

Según datos del Instituto Canario de Estadística, la presencia femenina en ámbitos como la cultura, el emprendimiento o el sector primario ha ido creciendo en las últimas décadas, aunque aún persisten desigualdades en diferentes áreas.

Por ello, iniciativas como esta buscan no solo reconocer trayectorias individuales, sino también contribuir a que la historia y la memoria social de las islas incorporen plenamente la perspectiva de género.

Con este acto, el Cabildo de Lanzarote reafirma su intención de seguir visibilizando historias de vida que forman parte del patrimonio social de las islas, reconociendo el esfuerzo de mujeres que han contribuido al desarrollo de Lanzarote y La Graciosa desde ámbitos muy diversos.