Lanzarote impulsa nuevas alianzas internacionales en turismo sostenible tras la clausura del iBlue Congress

La isla de Lanzarote ha reforzado su red de cooperación internacional en materia de turismo sostenible, innovación turística y gestión del territorio tras la celebración de la segunda edición del iBlue Congress, un encuentro que ha reunido a responsables institucionales, expertos y representantes de destinos insulares de diferentes partes del mundo.

El acto institucional de clausura del congreso tuvo lugar este viernes con una recepción oficial organizada por el Cabildo de Lanzarote y presidida por su máximo responsable, Oswaldo Betancort. El evento reunió a representantes de los territorios invitados a esta edición, celebrada en el emblemático espacio de los Jameos del Agua, uno de los centros culturales y turísticos más conocidos de la isla.

Durante el encuentro, los representantes institucionales mantuvieron conversaciones orientadas a intercambiar experiencias y fortalecer vínculos entre destinos que afrontan retos similares, como la protección del medio ambiente, la adaptación al crecimiento turístico o la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión del turismo.

Destinos insulares de varios continentes participan en el encuentro

La recepción permitió reunir en Lanzarote a responsables de distintos territorios turísticos insulares o costeros que comparten desafíos comunes en materia de sostenibilidad.

Entre los participantes figuraban responsables turísticos de destinos como Cozumel, en México; las Islas Galápagos, en Ecuador; la región portuguesa de Madeira; o el país mediterráneo de Malta. También participaron representantes de la Mediterranean Tourism Foundation, así como responsables de destinos turísticos españoles como Ibiza y Benidorm.

La presencia de estos territorios permitió abrir espacios de diálogo en torno a modelos de turismo responsables con el entorno, estrategias de promoción internacional y políticas públicas orientadas a la sostenibilidad.

El congreso ha servido además para que Lanzarote comparta su experiencia histórica en materia de planificación territorial, un ámbito en el que la isla ha sido reconocida internacionalmente por su modelo de desarrollo vinculado a la protección del paisaje y el medio ambiente.

Lanzarote refuerza alianzas internacionales en turismo sostenible tras el cierre del iBlue Congress. / La Provincia

Lanzarote y Cozumel estudian un hermanamiento turístico

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el acercamiento institucional entre Lanzarote y el destino mexicano de Cozumel.

Durante las conversaciones mantenidas en el marco del congreso, el director de Turismo de ese municipio trasladó formalmente el interés de su territorio en iniciar un proceso de hermanamiento con la isla canaria.

Este acercamiento se sustenta en una carta de intención remitida por el Ayuntamiento de Cozumel al Cabildo de Lanzarote, en la que ambas instituciones expresan su voluntad de avanzar hacia un acuerdo de cooperación.

El documento destaca varias características comunes entre ambos destinos, entre ellas su estrecha relación con el entorno marino, su apuesta por el turismo sostenible y el compromiso con la conservación ambiental.

La propuesta contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas en diferentes ámbitos, como:

Promoción internacional de destinos insulares.

Protección de los ecosistemas marinos.

Intercambios culturales y educativos.

Cooperación económica y empresarial.

Intercambio de experiencias en planificación turística y gestión del territorio.

Este tipo de acuerdos de cooperación entre territorios suelen facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, especialmente en sectores como el turismo, donde la sostenibilidad y la gestión del crecimiento se han convertido en prioridades globales.

iBlue Congress, plataforma internacional de cooperación turística

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, valoró positivamente el resultado del congreso y el clima de colaboración generado entre los territorios participantes.

Según explicó, el encuentro ha demostrado que los destinos insulares comparten retos similares y pueden aprender unos de otros para mejorar sus modelos turísticos.

Betancort destacó que Lanzarote ha sido históricamente un referente en materia de planificación territorial y sostenibilidad, pero subrayó que este tipo de foros también permiten incorporar nuevas perspectivas procedentes de otros lugares del mundo.

El responsable insular insistió además en que el objetivo del congreso no se limita al intercambio de ideas, sino que busca impulsar proyectos concretos que traduzcan el debate sobre sostenibilidad en acciones reales.

Lanzarote aspira a liderar la innovación turística en destinos insulares

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destacó el valor estratégico del encuentro para posicionar a la isla como un espacio de referencia internacional en la transformación del turismo.

Según explicó, el congreso ha reunido a responsables públicos, expertos en tecnología y gestores de destinos turísticos con una visión común: avanzar hacia un modelo turístico que genere beneficios económicos, sociales y ambientales.

Fernández señaló que el evento ha permitido activar nuevas líneas de colaboración entre los territorios participantes, especialmente en ámbitos como la innovación turística, la economía azul o la digitalización del sector.

Tres iniciativas surgidas del congreso

Además de los debates y mesas de trabajo, el iBlue Congress ha dado lugar a tres primeras iniciativas concretas de cooperación internacional.

La primera es el impulso al proceso de hermanamiento entre Lanzarote y Cozumel, que podría materializarse en los próximos meses si avanzan las conversaciones entre ambas instituciones.

La segunda propuesta consiste en la creación de un Fórum Global de Islas Atlánticas, una iniciativa que se desarrollaría con el impulso de la Mediterranean Tourism Foundation y que buscaría conectar a distintos territorios insulares para compartir conocimiento en materia de turismo sostenible.

La tercera iniciativa contempla el inicio de una alianza estratégica con Naciones Unidas, con el objetivo de incorporar a futuras ediciones del iBlue Congress a territorios insulares de diferentes hemisferios.

Este planteamiento permitiría ampliar el alcance internacional del encuentro y convertir a Lanzarote en un espacio permanente de debate y cooperación sobre el futuro del turismo en las islas.

Un laboratorio internacional para el turismo del futuro

Los responsables del encuentro coinciden en que el iBlue Congress aspira a consolidarse como una plataforma internacional desde la que impulsar soluciones reales para los desafíos del turismo global.

En un contexto marcado por el crecimiento del turismo y por la necesidad de proteger los ecosistemas naturales, especialmente en territorios insulares, iniciativas como esta buscan equilibrar desarrollo económico, conservación ambiental y bienestar de las comunidades locales.

Con la participación de destinos de Europa y América, Lanzarote refuerza así su papel como punto de encuentro internacional para el debate y la cooperación en turismo sostenible, un ámbito cada vez más relevante para el futuro del sector.