Una plataforma reclama que se garantice el futuro del Hospital Insular de Lanzarote como servicio público

Organizaciones sindicales y políticas suscribieron el pasado jueves un manifiesto en defensa del Hospital Insular de Lanzarote, en el que reclaman a las administraciones públicas medidas concretas para asegurar la continuidad de este centro dentro del sistema sanitario y sociosanitario público del Gobierno de Canarias.

El documento, impulsado por el sindicato Intersindical Canaria (con representación mayoritaria en el Comité de Empresa del Hospital Insular) y apoyado por los partidos PSOE y Lanzarote en Pie, a través de la Coordinadora por la defensa del Hospital Insular de Lanzarote, subraya la necesidad de garantizar que el hospital continúe funcionando como un recurso público plenamente operativo, accesible para la ciudadanía y adaptado a las necesidades actuales de la población.

Las entidades firmantes aseguran que su objetivo es situar la salud de la población, especialmente la atención a las personas mayores y la geriatría, por encima de intereses políticos o económicos. Además, invitan a otras asociaciones, colectivos y ciudadanos a sumarse a esta iniciativa para reforzar la defensa de este centro sanitario histórico de la isla.

Petición de compromisos claros a las administraciones

En el manifiesto, los colectivos piden al Cabildo de Lanzarote, al Servicio Canario de Salud y al Gobierno de Canarias que adopten compromisos concretos sobre el futuro del hospital.

Según señalan, consideran necesario dejar atrás lo que describen como una etapa de anuncios imprecisos y avanzar hacia medidas firmes que garanticen la continuidad del centro. Entre esas acciones, reclaman la elaboración de un proyecto de mantenimiento y renovación del hospital acompañado de una financiación suficiente.

También plantean que los procedimientos administrativos se tramiten por la vía de urgencia, al considerar que la situación del centro responde a una necesidad pública prioritaria para la isla.

El Hospital Insular ha desempeñado históricamente un papel relevante en la atención sociosanitaria de Lanzarote, especialmente en ámbitos como la atención a personas mayores o pacientes con necesidades de cuidados prolongados.

Defensa de la titularidad pública del hospital

Uno de los puntos centrales del manifiesto es la exigencia de que el hospital mantenga titularidad y gestión pública, evitando cualquier proceso de externalización o privatización de los servicios.

Los colectivos firmantes advierten de que determinadas decisiones, como un eventual traslado de usuarios y trabajadores al Hospital Doctor José Molina Orosa, podrían derivar en el cierre de las instalaciones actuales si no se garantiza previamente un plan claro para su continuidad.

En este sentido, defienden que el hospital debe seguir formando parte del sistema público sanitario y sociosanitario de Canarias, con los recursos necesarios para mantener y ampliar su actividad.

Propuesta de modernización y mejora de las instalaciones

Entre las medidas planteadas en el manifiesto destaca la propuesta de desarrollar un plan integral de rehabilitación y modernización del Hospital Insular.

Según explican las organizaciones, este proceso debería ejecutarse por fases para permitir que las obras se realicen sin interrumpir la actividad asistencial. El objetivo sería adaptar la infraestructura a las necesidades actuales de la población y garantizar la continuidad de los servicios que presta el centro.

Asimismo, reclaman que el hospital cuente con una financiación estable y finalista, destinada específicamente a mantener y mejorar la atención sociosanitaria.

Participación de trabajadores y administraciones locales

El manifiesto también plantea la necesidad de que la planificación del futuro del hospital incluya la participación de distintos actores sociales e institucionales.

En concreto, se solicita la implicación de la representación legal de los trabajadores y de las corporaciones municipales de la isla en los procesos de planificación, evaluación y seguimiento de los servicios.

Las organizaciones firmantes consideran que la participación de estos colectivos puede contribuir a mejorar la toma de decisiones y a garantizar que las medidas adoptadas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Refuerzo de las plantillas sanitarias

Otro de los aspectos destacados del documento es la situación de los profesionales que trabajan en el centro.

Los colectivos defienden la necesidad de reforzar las plantillas del hospital, mejorar la estabilidad laboral y garantizar condiciones de trabajo adecuadas para evitar la salida de profesionales hacia otros destinos.

Según recuerdan, la falta de personal o la precariedad laboral pueden repercutir directamente en la calidad de la atención sanitaria que recibe la población.

Impacto en el sistema sanitario de Canarias

Las organizaciones firmantes sostienen que la situación del Hospital Insular no afecta únicamente a la gestión interna del centro, sino que tiene implicaciones más amplias para el conjunto del sistema sanitario y sociosanitario del archipiélago.

Entre los riesgos que señalan se encuentran la continuidad de la atención sociosanitaria en Lanzarote, la actividad docente en el ámbito de la geriatría para Canarias o la capacidad del sistema sanitario para responder ante emergencias o incrementos de la demanda asistencial.

También advierten de que la situación puede afectar a la igualdad de derechos entre las islas capitalinas y las no capitalinas, así como a la estabilidad de las plantillas sanitarias.

Finalmente, las organizaciones subrayan que garantizar el futuro del Hospital Insular es fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público, al que consideran un elemento clave para la cohesión social en Canarias.

Con este manifiesto, los colectivos promotores buscan abrir un debate público sobre el papel del hospital y movilizar apoyos para asegurar su continuidad dentro del sistema sanitario público de las islas.