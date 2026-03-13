Los Premios Qué Bueno Canarias celebran su XIV edición en Los Jameos del Agua con la mirada puesta en la excelencia gastronómica

La gastronomía del archipiélago volverá a ocupar un lugar central en el panorama culinario regional con la celebración de la XIV edición de los Premios regionales de restauración Qué Bueno Canarias, una de las citas más relevantes para el sector gastronómico de las islas. El evento tendrá lugar el lunes 16 de marzo en el icónico auditorio de Los Jameos del Agua, en Lanzarote, un enclave único que simboliza la unión entre arte, naturaleza y cultura.

La gala reunirá a alrededor de 400 invitados, entre chefs, restauradores, empresarios turísticos, críticos gastronómicos y representantes institucionales. El encuentro se ha consolidado como uno de los principales escaparates del talento culinario del archipiélago, además de una plataforma de reconocimiento al trabajo de profesionales y proyectos que contribuyen al crecimiento de la gastronomía canaria.

Organizados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y con el patrocinio del Cabildo Insular, los premios buscan destacar la evolución del sector y reforzar el posicionamiento de Canarias como destino gastronómico internacional.

Un escenario único: Los Jameos del Agua

El lugar elegido para esta edición no es casual. Los Jameos del Agua, una de las obras más emblemáticas del artista lanzaroteño César Manrique, representa uno de los espacios culturales más singulares de Canarias.

Este complejo, integrado en un tubo volcánico natural, alberga un auditorio de extraordinaria acústica y un entorno paisajístico que combina arquitectura, arte y naturaleza volcánica. La celebración de la gala en este espacio refuerza el vínculo entre patrimonio cultural y gastronomía, dos pilares fundamentales de la identidad turística de Lanzarote.

El auditorio, considerado uno de los más espectaculares de Europa por su integración en el paisaje natural, será el escenario donde se reconozca el trabajo de algunos de los profesionales más influyentes del sector gastronómico insular.

Uno de los momentos más esperados de la gala será la cena oficial, que en esta edición estará a cargo del restaurante del Castillo de San José, responsable también del menú de la gala celebrada el año pasado en el mismo espacio.

Este restaurante logró entonces sorprender a los asistentes con una propuesta culinaria basada en la reinterpretación contemporánea de la cocina canaria, combinando técnicas actuales con productos tradicionales del archipiélago.

La propuesta gastronómica destacó por su creatividad y por su respeto al producto local, elementos que se han convertido en señas de identidad de la nueva cocina canaria. Para esta nueva edición se espera una experiencia culinaria que vuelva a fusionar tradición, innovación y territorio.

Durante la gala se entregarán galardones en diez categorías estratégicas, que reflejan la diversidad y el dinamismo del panorama gastronómico del archipiélago.

Entre los reconocimientos más destacados se encuentran:

Mejor Chef de Canarias

Mejor Restaurante de Canarias

Nuevos Prometedores Proyectos 2026

Estas categorías, conocidas como el “TOP-10” de los premios, buscan reconocer tanto la trayectoria consolidada de profesionales destacados como la aparición de nuevas propuestas que impulsan la renovación del sector.

Los premios también incluyen distinciones especiales dirigidas a figuras relevantes de la gastronomía, así como a establecimientos hoteleros que destacan por su apuesta culinaria. La participación de hoteles de alta gama pone de relieve el papel que juega la hotelería de lujo en la proyección internacional de la gastronomía canaria.

Reconocimiento al compromiso con el producto local y el entorno

Más allá del reconocimiento individual, los Premios Qué Bueno Canarias se han consolidado como una plataforma para destacar valores clave en la evolución del sector gastronómico del archipiélago.

Entre estos valores destacan:

La valorización del producto local

El respeto por el medio ambiente

La multiculturalidad culinaria

La innovación gastronómica

El crecimiento de la gastronomía canaria en las últimas décadas se ha apoyado precisamente en estos pilares. Restaurantes y chefs han apostado por recuperar ingredientes tradicionales del territorio, reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea y adaptarlos a las nuevas tendencias gastronómicas internacionales.