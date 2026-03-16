Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCadáver en Las Palmas de Gran CanariaBorrasca ThereseLa FIFA llega a Gran CanariaAtascos en la GC-1Jubilación pensionesPremios Oscar
instagramlinkedin

Más de 8 millones de viajes en el transporte público de Lanzarote durante 2025 gracias a las bonificaciones

El Cabildo de Lanzarote asumirá el pago de 8,1 millones de euros en ayudas al transporte público durante 2025 para garantizar la gratuidad de las guaguas

El consejero de Transporte, Miguel Ángel Jiménez, durante un pleno.

El consejero de Transporte, Miguel Ángel Jiménez, durante un pleno. / Cabildo de Lanzarote

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Cabildo de Lanzarote asume actualmente casi el 80% de las bonificaciones del transporte público regular de viajeros en la isla.

La corporación asegura en una nota informativa que tramita las liquidaciones correspondientes a las bonificaciones aplicadas durante 2025 por un importe total de 8,1 millones de euros, en concepto de descuentos aplicados a las personas usuarias del transporte público. Durante 2025, el transporte público en Lanzarote realizó 8,2 millones de viajes. La demanda en los últimos años ha sido tal que desde 2023 ha sido necesario incrementar el número de conductores en un 30% e incorporar alrededor de una treintena de guaguas al servicio.

"Estas cifras no representan la totalidad del ejercicio, ya que más de un millón de euros ya había sido abonado previamente", se explica en la nota, que detalla que estas bonificaciones se aplican a través del convenio suscrito entre el Cabildo de Lanzarote y la empresa concesionaria Arrecife Bus, que actúa como entidad colaboradora en la gestión de la subvención a los usuarios.

Un servicio al alza

"El Cabildo ha garantizado que la gratuidad del transporte público siga funcionando en Lanzarote y La Graciosa", asegura el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort. Por su parte, el consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, añade que "el crecimiento del número de usuarios demuestra que las bonificaciones están cumpliendo su objetivo".

Noticias relacionadas

Desde la institución insular destacan que "el fuerte crecimiento del número de viajeros registrado en los últimos años ha obligado a reforzar el sistema, ampliando tanto la flota como el número de conductores para dar respuesta a una demanda que no ha dejado de aumentar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noche Blanca Teguise 2026: esta es la nueva fecha con música, arte y actividades en el casco histórico
  2. 8M Lanzarote: Brígida Camacho, ejemplo de trabajo y emprendimiento en Playa Blanca tras más de 50 años dedicada a la hostelería
  3. Protección para la trufa del desierto
  4. Arrecife celebra la retirada del “muro de la vergüenza” de Puerto Naos para crear un gran parque urbano
  5. Nuevo hotel de lujo en Puerto del Carmen, en Lanzarote: del complejo El Pueblo al Hotel Royal Atlántico
  6. Marzo de teatro, creatividad musical femenina y reflexión
  7. Los guagüeros del transporte público denuncian una situación de 'riesgo' en el aeropuerto de Lanzarote y piden una actuación urgente
  8. El Cabildo de Lanzarote elige cuatro inmuebles para crear 100 plazas sociosanitarias

Más de 8 millones de viajes en el transporte público de Lanzarote durante 2025 gracias a las bonificaciones

Incendio en un solar de Uga calcina dos vehículos abandonados durante la noche del domingo

Incendio en un solar de Uga calcina dos vehículos abandonados durante la noche del domingo

Dos hidroaviones del Ejército del Aire realizan maniobras de entrenamiento en Lanzarote

Dos hidroaviones del Ejército del Aire realizan maniobras de entrenamiento en Lanzarote

El fotógrafo majorero Carlos de Saá presenta en Lanzarote la exposición 'Vacío' en El Almacén

El fotógrafo majorero Carlos de Saá presenta en Lanzarote la exposición 'Vacío' en El Almacén

Lanzarote y Fuerteventura rechazan las Zonas de Aceleración de Renovables y reclaman un modelo energético adaptado al territorio

Lanzarote y Fuerteventura rechazan las Zonas de Aceleración de Renovables y reclaman un modelo energético adaptado al territorio

El PSOE pide paralizar la Zona de Aceleración de Renovables en Lanzarote hasta lograr consenso institucional

El PSOE pide paralizar la Zona de Aceleración de Renovables en Lanzarote hasta lograr consenso institucional

Un estudio realizado en Lanzarote analiza el perfil de quienes registran su testamento vital y sus preferencias sanitarias

Un estudio realizado en Lanzarote analiza el perfil de quienes registran su testamento vital y sus preferencias sanitarias

La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas

La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
Tracking Pixel Contents