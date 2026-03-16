Más de 8 millones de viajes en el transporte público de Lanzarote durante 2025 gracias a las bonificaciones
El Cabildo de Lanzarote asumirá el pago de 8,1 millones de euros en ayudas al transporte público durante 2025 para garantizar la gratuidad de las guaguas
El Cabildo de Lanzarote asume actualmente casi el 80% de las bonificaciones del transporte público regular de viajeros en la isla.
La corporación asegura en una nota informativa que tramita las liquidaciones correspondientes a las bonificaciones aplicadas durante 2025 por un importe total de 8,1 millones de euros, en concepto de descuentos aplicados a las personas usuarias del transporte público. Durante 2025, el transporte público en Lanzarote realizó 8,2 millones de viajes. La demanda en los últimos años ha sido tal que desde 2023 ha sido necesario incrementar el número de conductores en un 30% e incorporar alrededor de una treintena de guaguas al servicio.
"Estas cifras no representan la totalidad del ejercicio, ya que más de un millón de euros ya había sido abonado previamente", se explica en la nota, que detalla que estas bonificaciones se aplican a través del convenio suscrito entre el Cabildo de Lanzarote y la empresa concesionaria Arrecife Bus, que actúa como entidad colaboradora en la gestión de la subvención a los usuarios.
Un servicio al alza
"El Cabildo ha garantizado que la gratuidad del transporte público siga funcionando en Lanzarote y La Graciosa", asegura el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort. Por su parte, el consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, añade que "el crecimiento del número de usuarios demuestra que las bonificaciones están cumpliendo su objetivo".
Desde la institución insular destacan que "el fuerte crecimiento del número de viajeros registrado en los últimos años ha obligado a reforzar el sistema, ampliando tanto la flota como el número de conductores para dar respuesta a una demanda que no ha dejado de aumentar".
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