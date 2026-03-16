Un estudio realizado en Lanzarote analiza el perfil de quienes registran su testamento vital y sus preferencias sanitarias

Dos profesionales vinculadas al Área de Salud de Lanzarote han publicado recientemente un estudio científico que analiza el perfil de las personas que registran su testamento vital en la isla y cuáles son sus principales motivaciones para hacerlo.

El trabajo ha sido elaborado por María Victoria Castañeyra y Xenia Cabrera, responsables del Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) y de la unidad de Apoyo a la Investigación de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El artículo científico, titulado Características sociodemográficas e indicadores de preferencia de la población demandante de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad, ha sido publicado en la revista Atención Primaria y está disponible en acceso abierto, lo que permite su consulta libre tanto para profesionales sanitarios como para cualquier persona interesada.

Un análisis basado en más de 500 testamentos vitales registrados en 2024

La investigación examina los datos correspondientes a 527 personas que registraron su Manifestación Anticipada de Voluntad en Lanzarote durante el año 2024.

El objetivo del estudio fue identificar las características sociodemográficas de quienes solicitan este documento, así como conocer sus preferencias en decisiones sanitarias y su grado de satisfacción con el proceso de registro.

Los resultados reflejan que el rango de edad de los solicitantes es muy amplio, con personas que van desde los 19 hasta los 101 años. Sin embargo, la edad media se sitúa en 59,51 años, lo que indica que la mayor parte de quienes formalizan este documento se encuentran en una etapa adulta avanzada.

Descripción del estudio científico sobre manifestaciones anticipadas de voluntad en Lanzarote.

El estudio también revela diferencias de género significativas. De los 527 testamentos vitales registrados, 354 fueron firmados por mujeres frente a 173 por hombres, lo que confirma una mayor participación femenina en este tipo de decisiones sanitarias anticipadas.

Motivaciones para registrar una Manifestación Anticipada de Voluntad

Uno de los aspectos que analiza el estudio son los motivos que llevan a las personas a formalizar una Manifestación Anticipada de Voluntad, un documento que permite expresar previamente las decisiones sobre tratamientos médicos en caso de que el paciente no pueda comunicarlas en el futuro.

Según los resultados, más del 70 % de los participantes afirma que la principal razón para registrarlo es preservar su autonomía personal y garantizar que sus decisiones sean respetadas en situaciones clínicas complejas.

No obstante, el estudio identifica diferencias entre hombres y mujeres en las motivaciones. Mientras que muchas mujeres señalan el deseo de evitar sufrimiento innecesario como razón principal, los hombres suelen destacar la importancia de mantener el control sobre las decisiones médicas.

El análisis también pone de manifiesto un elevado interés por la donación de órganos, así como una alta aceptación de la eutanasia en determinadas circunstancias clínicas.

Además, las personas que realizaron el proceso expresaron un grado de satisfacción muy alto con la atención recibida, cercano al 99 %, lo que refleja una valoración positiva del funcionamiento del registro.

Perfil educativo y profesional de quienes registran el documento

El estudio también analiza otros aspectos como la nacionalidad, el nivel educativo o la profesión de las personas que realizan el testamento vital.

En cuanto al origen, el 71,9 % de los solicitantes nació en España, mientras que el 28,1 % procede de otros países. Entre la población extranjera destacan especialmente ciudadanos alemanes y británicos, dos de las comunidades internacionales con mayor presencia en la isla.

Respecto al nivel formativo, los resultados muestran que una parte importante de los solicitantes cuenta con estudios medios o superiores.

En concreto:

El 38,5 % posee estudios secundarios

El 37,6 % tiene formación universitaria

Otro dato relevante es que el 20,9 % de quienes registraron su testamento vital trabaja o ha trabajado en el ámbito sanitario, lo que sugiere un mayor conocimiento previo sobre la importancia de este documento.

Cómo conocen los ciudadanos el registro de testamento vital

La investigación también examina cómo acceden los ciudadanos a la información sobre las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad.

Casi la mitad de los participantes, el 47,6 %, afirma haber conocido esta posibilidad a través de amigos o personas de su entorno cercano.

Por otro lado, el 32,3 % indica que obtuvo información mediante campañas divulgativas, cartelería informativa, folletos, jornadas formativas, la página web del Servicio Canario de la Salud o a través de los medios de comunicación.

Además, el 11 % de los participantes asegura que decidió registrar su testamento vital tras recibir la recomendación directa de personal sanitario.

Estos datos reflejan la importancia de la divulgación pública y la información accesible para fomentar el conocimiento de este derecho sanitario entre la ciudadanía.

Qué son las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad

Las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) son un documento en el que una persona deja constancia por escrito de qué decisiones sanitarias desea que se respeten si en el futuro no puede expresar su consentimiento.

Este documento puede incluir instrucciones sobre tratamientos médicos, cuidados paliativos, donación de órganos o designación de un representante que tome decisiones en nombre del paciente.

Para los profesionales sanitarios, el documento funciona como una guía ética y legal en situaciones clínicas complejas, especialmente en momentos cercanos al final de la vida.

Puntos de registro disponibles en Lanzarote

Actualmente, la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote dispone de tres puntos de registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en la isla:

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa

El Centro de Salud de Titerroy

El Centro de Salud de Valterra

Además del registro formal del documento, las enfermeras responsables de este servicio desarrollan durante todo el año actividades de divulgación destinadas a informar a la población.

Estas iniciativas incluyen charlas y talleres en institutos, la Escuela de Enfermería, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y residencias de mayores, así como sesiones informativas dirigidas a profesionales sanitarios.

Según señalan las autoras del estudio, los resultados obtenidos aportan información relevante sobre el uso real de este registro en el ámbito insular y subrayan la necesidad de seguir reforzando la formación y la información pública sobre este derecho sanitario.

El objetivo final es garantizar que cada vez más personas conozcan esta herramienta y puedan expresar con antelación sus decisiones sobre la atención médica, asegurando así el respeto a la autonomía personal en situaciones de especial vulnerabilidad.