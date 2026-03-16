El fotógrafo majorero Carlos de Saá presenta en Lanzarote la exposición 'Vacío' en El Almacén

La programación cultural del Cabildo de Lanzarote para 2026 arranca con una propuesta artística centrada en el paisaje y la memoria reciente del archipiélago. La Sala Cubo de El Almacén acoge desde el 13 de marzo la exposición 'Vacío', del fotógrafo majorero Carlos de Saá, un proyecto que revisita el territorio de Fuerteventura durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 en 2020.

La muestra abre el calendario anual de artes plásticas y visuales del área de Cultura de la institución insular. El proyecto se sitúa en la frontera entre la fotografía documental y la creación artística, y plantea una reflexión sobre el paisaje desde una perspectiva marcada por la ausencia humana.

Una mirada al territorio durante un momento histórico excepcional

El trabajo de Carlos de Saá se centra en imágenes captadas durante los meses de confinamiento, un periodo en el que la actividad cotidiana quedó prácticamente paralizada en todo el país.

Ese contexto permitió al fotógrafo capturar escenarios poco habituales del paisaje majorero, caracterizados por la tranquilidad, el silencio y la ausencia de personas. A través de esta serie de fotografías, el autor propone una reflexión sobre la relación entre territorio, tiempo y emoción.

Las imágenes muestran una Fuerteventura prácticamente desierta, donde el paisaje adquiere un protagonismo absoluto. En este entorno sin presencia humana, el fotógrafo explora el concepto de vacío como un elemento capaz de generar nuevas lecturas sobre el territorio.

Según explica el propio artista, la fotografía le permite “fragmentar el espacio y eternizar el tiempo”, una idea que ha guiado el desarrollo del proyecto. Durante la creación de esta serie, asegura haber redescubierto la isla con una mirada diferente, sorprendiéndose ante lo que define como “la belleza desoladora del vacío”.

Una exposición que invita a reflexionar sobre el paisaje

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, destacó durante la inauguración que este tipo de propuestas artísticas permiten observar el territorio desde nuevas perspectivas.

Según explicó, el paisaje de las islas no solo tiene un valor ambiental, sino que también constituye un espacio cargado de memoria, emociones y preguntas sobre el futuro del archipiélago.

Machín señaló además que la exposición forma parte del objetivo del área de Cultura de impulsar y difundir la creación artística desarrollada en Canarias, ofreciendo espacios para que artistas del archipiélago presenten sus proyectos al público.

Un proyecto que ya se exhibió en Fuerteventura

Antes de llegar a Lanzarote, la exposición fue presentada en el Centro de Arte Juan Ismael, donde formó parte de la programación cultural de la isla majorera.

Su llegada a El Almacén se produce gracias a la colaboración entre el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Fuerteventura, que han facilitado la itinerancia del proyecto entre ambas islas.

La iniciativa busca acercar al público de Lanzarote una propuesta artística que reflexiona sobre el paisaje canario desde una perspectiva contemporánea.

Carlos de Saá, Jesús Machín y Abigail González, en El Almacén, en Arrecife. / LP/DLP

Programa de visitas guiadas y actividades paralelas

La exposición contará con un programa de actividades complementarias que permitirá profundizar en el contenido artístico del proyecto.

Entre ellas destacan varias visitas guiadas dirigidas por el historiador del arte David Machado, quien ofrecerá al público una explicación detallada sobre el contexto, el proceso creativo y el significado de las imágenes.

Las visitas están programadas en las siguientes fechas:

14 de marzo, a las 12:00 horas

24 de marzo, a las 18:00 horas

11 de abril, a las 12:00 horas

5 de mayo, a las 18:00 horas

26 de mayo, a las 18:00 horas

6 de junio, a las 12:00 horas

Además, el 16 de mayo a las 12:00 horas se celebrará en la Sala Cubo una conversación abierta entre el artista Carlos de Saá y Juan Darias, moderada por María Valerón. Durante este encuentro se abordarán aspectos relacionados con el proceso creativo y el significado del proyecto fotográfico.

Trayectoria del fotógrafo Carlos de Saá

Carlos de Saá nació en 1973 en Fuerteventura y ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada principalmente al fotoperiodismo y la comunicación.

A lo largo de su carrera ha colaborado con diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos Agencia EFE, así como con publicaciones de referencia como The New York Times, The Washington Post, The Guardian o National Geographic.

Paralelamente a su trabajo periodístico, el fotógrafo ha desarrollado proyectos personales centrados en la exploración del territorio, la identidad insular y los procesos sociales.

Entre sus exposiciones destacan títulos como El viaje a ninguna parte, Caleidosfera, Isla de sal y el propio proyecto Vacío. También ha participado en diversas iniciativas colectivas relacionadas con la fotografía y la reflexión sobre fenómenos como las migraciones o la transformación del territorio.

Horarios y acceso a la exposición

La exposición 'Vacío' podrá visitarse en la Sala Cubo de El Almacén hasta el 6 de junio de 2026.

El horario de apertura será:

De lunes a viernes: de 10:00 a 21:00 horas

de 10:00 a 21:00 horas Sábados: de 10:00 a 14:00 horas

El espacio permanecerá cerrado los domingos y festivos.

La entrada a la exposición es libre y gratuita, lo que permite que tanto residentes como visitantes puedan acercarse a conocer esta propuesta artística.

Con esta muestra, el Cabildo de Lanzarote inicia su programación cultural anual con un proyecto que invita a reflexionar sobre el paisaje, el tiempo y la memoria reciente de las islas, utilizando la fotografía como herramienta para observar el territorio desde una perspectiva diferente.