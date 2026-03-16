Dos hidroaviones del Ejército del Aire realizan maniobras de entrenamiento en Lanzarote

La presencia de dos hidroaviones militares sobre el cielo de Arrecife el pasado domingo llamó la atención de numerosos vecinos de la capital lanzaroteña. La explicación a este movimiento aéreo la ofreció el alcalde de la ciudad, Yonathan de León, quien informó de que se trataba de un ejercicio de adiestramiento del Ejército del Aire y del Espacio.

Las aeronaves pertenecen al 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, una unidad especializada en extinción de incendios forestales desde el aire. Su presencia forma parte de un programa de entrenamiento que se desarrolla estos días en el archipiélago canario con el objetivo de reforzar la preparación de cara a la campaña de incendios de 2026.

Maniobras de preparación en Canarias

Los dos hidroaviones desplazados a Canarias son modelos Canadair CL‑215T, aeronaves diseñadas específicamente para operaciones de lucha contra incendios. Este tipo de aviones tiene la capacidad de recoger grandes cantidades de agua directamente desde el mar o embalses, lo que permite realizar descargas rápidas sobre zonas afectadas por el fuego.

Las aeronaves han llegado desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, donde se encuentra uno de los destacamentos principales del 43 Grupo. Durante su estancia en Canarias, que se prolongará hasta el próximo jueves, los equipos están realizando ejercicios en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote destinados a perfeccionar los procedimientos de maniobra y carga de agua en zonas portuarias y costeras.

Entrenamiento de dos hidroaviones en Arrecife / La Provincia

Estas prácticas permiten a las tripulaciones adaptarse a las características del litoral y de los puertos del archipiélago, lo que resulta fundamental para actuar con rapidez en caso de que se produzcan incendios forestales en las islas.

Entrenamiento para mejorar la respuesta ante incendios

El adiestramiento de estas unidades aéreas forma parte de las tareas habituales de preparación para la campaña anual de incendios. Las condiciones climáticas y la vegetación en algunas zonas hacen necesario contar con recursos preparados para actuar con rapidez.

La coordinación entre los medios aéreos del Estado y los servicios de emergencias autonómicos es clave en este tipo de intervenciones.

Una presencia que despertó curiosidad entre los vecinos

El sobrevuelo de los hidroaviones sobre Arrecife generó curiosidad entre muchos residentes, que compartieron imágenes y comentarios en redes sociales al observar las aeronaves en plena maniobra.

Según explicó el alcalde, estos vuelos forman parte de una actividad programada de entrenamiento, por lo que no están relacionados con ninguna situación de emergencia.

Entrenamiento de dos hidroaviones en Arrecife / La Provincia

Este tipo de ejercicios permiten que las tripulaciones del 43 Grupo mantengan un alto nivel de preparación operativa, garantizando una respuesta rápida y eficaz en caso de que sea necesario intervenir en incendios forestales en cualquier punto del territorio nacional, incluido el archipiélago canario.

Participantes en el entrenamiento

En total, 37 profesionales, entre pilotos y personal técnico de mantenimiento, participan en estas maniobras organizadas por el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio.

El operativo incluye varias jornadas de vuelo en diferentes puntos del archipiélago con el objetivo de perfeccionar las maniobras de amerizaje, carga de agua y coordinación logística en entornos portuarios. Este tipo de ejercicios son habituales para garantizar la preparación de las tripulaciones que intervienen en la lucha aérea contra incendios.

Puertos de Gran Canaria y Tenerife

Según el plan previsto, y siempre sujeto a las condiciones meteorológicas, las tripulaciones realizarán alrededor de 40 horas de vuelo durante su estancia en el archipiélago.

Las maniobras se desarrollan principalmente en las zonas portuarias de Puerto de Las Palmas y Puerto de Santa Cruz de Tenerife, dos áreas que permiten practicar operaciones de amerizaje y carga de agua en condiciones reales.

Entrenamiento de dos hidroaviones en Arrecife / La Provincia

Este tipo de entrenamientos resulta fundamental para que las tripulaciones se familiaricen con las características del litoral y la logística portuaria, elementos clave cuando se requiere una intervención rápida ante incendios en las islas.

Un acto conmemorativo del histórico vuelo Plus Ultra

Uno de los momentos destacados del despliegue tendrá lugar el 17 de marzo, cuando el Ejército del Aire y del Espacio celebrará el centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, la aeronave que en 1926 protagonizó la primera travesía aérea entre España y América del Sur.

La conmemoración incluirá un amerizaje de uno de los hidroaviones del 43 Grupo en las proximidades del Centro Comercial El Muelle, en una actividad abierta al público.

Este acto pretende recordar uno de los hitos de la aviación española y acercar al público el trabajo que realizan actualmente las unidades aéreas dedicadas a emergencias.

Los “botijos”, aviones clave en la lucha contra incendios

Los hidroaviones del 43 Grupo, conocidos popularmente por apodos como “botijos”, “apagafuegos” o “corsarios”, están especializados en la extinción aérea de incendios forestales.

Modelos como el Canadair CL-215T pueden recoger miles de litros de agua directamente desde el mar en pocos segundos y descargarla posteriormente sobre las zonas afectadas por el fuego.

A lo largo de los últimos años, estas aeronaves han intervenido en varias emergencias importantes en Canarias. Entre ellas destacan el gran incendio forestal de Gran Canaria en 2019 y los incendios registrados en Tenerife durante el verano de 2023.

La presencia periódica de estos aviones en el archipiélago forma parte de la estrategia de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales, especialmente en periodos de alto riesgo de incendios.