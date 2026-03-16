El tándem gastronómico de Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, informa de que el Ayuntamiento ha recibido el proyecto técnico para la rehabilitación integral del edificio de la Pescadería Municipal, que permitirá su recuperación con un enfoque moderno para la comercialización de los productos del mar, además de elaboración y degustación como zona gastronómica. Este proyecto, que formará un tándem con La Recova, está dirigido por la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento capitalino, bajo la coordinación de Eli Merino.

El Ayuntamiento ya dio a conocer, recuerda De León, que el proyecto de La Recova está ultimado y permitirá la reapertura como mercado de abastos además de una zona gastronómica y enoteca. De forma paralela, este espacio histórico de la ciudad compatibilizará sus nuevos usos para la comercialización de productos agrarios, con el desarrollo de eventos que sigan con la línea de dinamización de la ciudad.

El alcalde detalla que las próximas licitaciones de las obras para las reaperturas de La Recova, más el acondicionamiento del inmueble de La Pescadería, forma parte de un plan puesto en marcha al inicio de este mandato, en verano del 2023, para que el centro histórico de la ciudad, en el entorno de la iglesia de San Ginés, tuviera más vida y proyección.

Concluida la rehabilitación integral de la plaza de Las Palmas, trabajos finalizados en otoño pasado, se unirá en breve el acondicionamiento exterior de las fachadas del salón parroquial y biblioteca parroquial, que ya cuentan con licencia y será ejecutada por el Obispado de Canarias, y durante este semestre saldrán a licitación la ejecución de los proyectos de La Recova y La Pescadería.

La concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, remarca que tanto la rehabilitación de La Recova como La Pescadería ya cuenta con las aprobaciones preceptivas de Patrimonio, y el Ayuntamiento trabaja en estas licitaciones que permitirá recuperar ambos inmuebles para los que fueron diseñados desde sus orígenes: puntos de venta de los productos agrarios y pesqueros de Lanzarote y La Graciosa. Eli Merino enfatiza que, con el nuevo diseño, se logrará revitalizar estos enclaves para la comercialización, elaboración, y degustación de los productos del campo y mar, apoyando a estos sectores comerciales conejeros. Arrecife tendrá un renovado circuito cerca del mar, y en un enclave privilegiado de la historia de la ciudad, para la comercialización y consumo de los productos KM0.

Zona Comercial Abierta

Además de estos importantes proyectos, con ficha financiera, el Ayuntamiento prosigue con más actuaciones de transformación de la Zona Comercial Abierta de Arrecife con una serie de obras que serán dadas a conocer próximamente por el alcalde y la concejala de Comercio y Turismo.

La singularidad de esta Zona Comercial Abierta de Arrecife, a unos pasos de la plaza de Las Palmas, La Recova y La Pescadería, en un eje neurálgico con el próximo Charco de San Ginés- donde ya existe una sólida oferta gastronómica, radica en ser uno de los lugares más visitados por los residentes, y los turistas , entre ellos, los más de 650.000 cruceristas que recibe el puerto de Arrecife, y cuya escalas se concentran entre los meses de septiembre y abril, en la conocida como temporada de otoño e invierno.

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Esta alta presencia de turistas, más la población residente, aportan un alto volumen de potenciales clientes a los establecimientos comerciales, de ocio y restauración que operan en Arrecife.