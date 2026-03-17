El Ayuntamiento de Arrecife reconstruye los muros del paseo marítimo dañados por los temporales

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Arrecife está ejecutando durante estas semanas diferentes trabajos para reconstruir los muros del paseo marítimo que fueron dañados por los últimos temporales. Lo hace justo antes de la inminente llegada de un nuevo temporal, Therese, que mantiene a Canarias en alerta.

El alcalde de la ciudad, y titular directo del Área de Obras Públicas, Yonathan de León, ha desplegado a varios operarios para reparar estos tramos afectados, que se localizan principalmente entre la Punta del Camello, y la explanada junto a los estacionamientos conocidos como La Bufona.

El Ayuntamiento de Arrecife reconstruye los muros del paseo marítimo dañados por los últimos temporales. Tramo en la punta del Camello / Ayuntamiento de Arrecife

Lanzarote, como otras islas del Archipiélago canario, ha registrado en este otoño, una elevada incidencia de borrascas, donde el alto oleaje ha estado muy presente en estos episodios. Y con los conocidos como 'temporales del sur' la fuerza del oleaje ha afectado a varios tramos del paseo marítimo, cuyo muro perimetral está construido por piezas de piedra volcánica.

Yonathan de León ha detallado que se ha tenido que esperar a estas semanas para reparar estos muros dañados al ser frecuentes los temporales en estos meses atrás.

Durante los trabajos, realizados directamente por el Ayuntamiento de Arrecife, se acordonó la zona por seguridad y prevención. Este paseo entre El Reducto y El Cable es muy frecuentando diariamente por los vecinos en sus caminatas saludables.