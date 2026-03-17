El Ayuntamiento de Tías nombra cronista oficial del municipio al maestro y escritor Juan Cruz Sepúlveda

El Ayuntamiento de Tías ha aprobado en sesión plenaria ordinaria el nombramiento de Juan Cruz Sepúlveda como cronista oficial del municipio, una figura de carácter vitalicio, honorífico y no remunerado cuyo objetivo es preservar y difundir la memoria histórica y cultural de la localidad.

Con esta decisión, el consistorio refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio y la identidad del municipio, otorgando este reconocimiento a una persona con una amplia trayectoria vinculada a la educación y al estudio de la historia local.

Una trayectoria ligada a la educación y la historia local

Juan Cruz Sepúlveda, nacido en Mácher en 1954, ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el ámbito educativo. Ejerció como maestro en diferentes centros de Gran Canaria y Lanzarote, además de ocupar cargos relevantes como director del Centro del Profesorado de Lanzarote y director insular de Educación del Gobierno de Canarias en la isla.

Su labor ha sido reconocida con la distinción Viera y Clavijo en 2013, concedida por la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, un galardón que premia la trayectoria en el ámbito docente.

Además, el Cabildo de Lanzarote le otorgó una mención especial en los Premios Turismo 2019 por su obra El Volcán del Turismo. Orígenes de la transformación de Lanzarote, en la que analiza la evolución turística de la isla.

Autor de referencia sobre el pasado de Tías

Sepúlveda es autor y coautor de diversas publicaciones centradas en la historia reciente del municipio. Entre ellas destacan El Postigo de Tías. Una mirada al pasado del municipio (2014), así como Reseñas sobre Educación en el municipio de Tías (1998), obra que elaboró junto a JJ Romero.

Más recientemente, en 2024, publicó Reseñas Históricas sobre la Policía Local de Tías, ampliando su trabajo de investigación sobre instituciones y sociedad local. A ello se suma la publicación de numerosos artículos de opinión relacionados con la educación y figuras históricas.

También ha participado activamente en la divulgación cultural mediante la impartición de más de 20 conferencias y su implicación en iniciativas asociativas. Fue impulsor de la asociación Mercedes Medina Díaz, reconocida con el Jameo de Oro Educativo 2024, y cofundador de la asociación Tías, Foro por la Identidad.

Funciones del cronista oficial

El papel de cronista oficial implica una labor constante de investigación, recopilación y difusión del pasado y presente del municipio. Entre sus principales funciones se encuentran la recopilación de documentos históricos, la conservación de tradiciones y la elaboración de estudios que contribuyan a mantener viva la memoria colectiva.

Asimismo, podrá asesorar al Ayuntamiento en materias relacionadas con el patrimonio, como arqueología, arquitectura, nomenclatura de calles o monumentos, además de proponer iniciativas culturales que fomenten el conocimiento y el orgullo por la historia local.

Un reconocimiento a la implicación con el municipio

El nombramiento de Juan Cruz Sepúlveda como cronista oficial supone, en definitiva, un reconocimiento a su compromiso con la educación, la cultura y la historia de Tías. Su trabajo contribuirá a documentar y preservar la evolución del municipio, garantizando que las futuras generaciones puedan conocer y valorar su pasado.