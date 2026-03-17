Los protagonistas del musical ‘Jesucristo Superstar’ pregonarán las fiestas de Titerroy en un homenaje a su historia cultural en Lanzarote

El barrio de Titerroy, en Arrecife, se prepara para celebrar las Fiestas de San José Obrero 2026 con un acto inaugural cargado de simbolismo. El pregón, previsto para el viernes 24 de abril en la Plaza Pío XII, estará protagonizado por antiguos participantes del musical Jesucristo Superstar, que marcó una etapa destacada en la vida cultural del barrio a finales de los años 70.

La elección de estos vecinos como pregoneros supone un reconocimiento a una iniciativa que trascendió lo artístico para convertirse en un fenómeno social en Lanzarote.

Un proyecto nacido del impulso vecinal en 1977

La historia se remonta a abril de 1977, cuando un grupo de jóvenes, impulsados por la Asociación Juvenil San José Obrero, comenzó a trabajar en una adaptación local del conocido musical. Bajo la dirección de Lorenzo Lemaur y Rafael Allí Hernández, alrededor de medio centenar de niños y adolescentes, de entre 10 y 15 años, iniciaron los ensayos en un entorno modesto.

El proyecto tomó forma en un almacén de la calle Tres de Mayo y continuó en el antiguo Salón Cultural de Santa Coloma, espacio cedido por el Ayuntamiento de Arrecife. La primera representación tuvo lugar el 13 de agosto de 1977, en la fachada de la iglesia de Haría, un escenario poco convencional que contribuyó a la singularidad del evento.

Cuatro años de representaciones por toda Lanzarote

Lo que comenzó como una experiencia local acabó convirtiéndose en un fenómeno cultural de alcance insular. Durante cuatro años, más de un centenar de jóvenes de Titerroy llevaron el musical a distintos puntos de la isla.

En 1977, las actuaciones se celebraron en lugares como Mala y centros educativos como Sanjurjo Maneje y Benito Méndez, además del propio salón de Santa Coloma. Posteriormente, entre 1978 y 1980, el espectáculo recorrió localidades como Valterra, San Bartolomé, Tao, Teguise, Yaiza o el Parque Islas Canarias.

Representación de ‘Jesucristo Superstar’ a cargo de jóvenes de Titerroy, en Arrecife, en una imagen de archivo / La Provincia

El ciclo se cerró en abril de 1980 con una representación en la iglesia parroquial de San José Obrero, muy próxima a la Plaza Pío XII, lo que ahora añade un componente simbólico al regreso de sus protagonistas como pregoneros.

Un pregón para reconocer el valor del asociacionismo

Casi medio siglo después, los participantes de aquella experiencia regresan al mismo entorno para inaugurar las fiestas del barrio. Este acto busca poner en valor el papel del asociacionismo vecinal, la participación juvenil y el trabajo colectivo en la construcción de la identidad cultural.

El pregón se plantea como un momento de encuentro entre generaciones, donde quienes formaron parte del proyecto compartirán sus recuerdos con los vecinos actuales. Se trata de una forma de recuperar la memoria colectiva y reforzar los vínculos comunitarios.

Programa festivo y organización de los actos

Las fiestas de San José Obrero se desarrollarán entre el 24 de abril y el 1 de mayo, con la Plaza Pío XII como principal escenario de actividades. La organización corre a cargo de la Asociación de Vecinos de Titerroy en coordinación con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife.

Ambas entidades han mantenido reuniones previas para diseñar un programa que incluya propuestas variadas y dirigidas a todos los públicos, incorporando sugerencias vecinales con el objetivo de fomentar la participación.

Presentación de un libro sobre el Club Balonmano San José Obrero

Dentro de los actos previstos, también tendrá lugar la presentación del libro “El San José: un fenómeno social”, una publicación que analiza la trayectoria del Club Balonmano San José Obrero y su impacto en la comunidad.

Este club ha desempeñado un papel relevante en el ámbito deportivo local, convirtiéndose en un referente para varias generaciones. La obra pretende recoger su evolución y su dimensión social, más allá del ámbito estrictamente deportivo.

Un regreso cargado de simbolismo

El pregón de este año no solo dará inicio a las fiestas, sino que también servirá para cerrar un ciclo histórico. Los antiguos protagonistas de Jesucristo Superstar regresan al lugar donde comenzó todo, ahora como representantes de una etapa que marcó la vida cultural de Titerroy.

Este tipo de iniciativas ponen de relieve la importancia de conservar la memoria colectiva y reconocer el valor de proyectos que, aunque nacieron de forma humilde, lograron dejar una huella duradera en la comunidad.