Arrecife crea una unidad policial con agentes de paisano pionera en España para prevenir la violencia en el deporte

El municipio de Arrecife ha dado un paso relevante en materia de seguridad al convertirse en la primera ciudad de España en contar con una unidad específica de la Policía Local de Arrecife destinada a prevenir la violencia en el ámbito deportivo.

Se trata de la Unidad de Prevención, Mediación y Convivencia (UPMEC), un equipo especializado que ya ha comenzado a operar en distintos encuentros deportivos celebrados en la capital lanzaroteña durante las primeras semanas de 2026.

La iniciativa fue presentada por el alcalde, Yonathan de León, junto a la concejala de Deportes, Eli Merino, y el subcomisario jefe del cuerpo policial, José Antonio Tabares.

Una unidad especializada para prevenir conflictos

La nueva unidad está formada por 10 agentes con formación específica en mediación y prevención de la violencia, lo que permite actuar de forma anticipada ante posibles conflictos en eventos deportivos.

Una de sus principales características es que estos agentes operan de paisano, es decir, sin uniforme, lo que facilita una intervención más discreta y eficaz en entornos donde se concentran menores, familias y aficionados.

Su ámbito de actuación abarca diferentes disciplinas deportivas, aunque se centrará especialmente en aquellos encuentros que, según la información interna de seguridad, requieran una mayor vigilancia, como partidos de fútbol base u otras competiciones con alta afluencia de público.

El objetivo principal es detectar situaciones de riesgo, mediar en conflictos y evitar episodios de violencia, especialmente entre jóvenes.

Base legal: protección de la infancia y adolescencia

La creación de esta unidad se apoya en la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia, que establece la necesidad de que las administraciones públicas desarrollen mecanismos para garantizar entornos seguros para menores.

En concreto, el artículo 40 de esta norma contempla la existencia de unidades especializadas dentro de las fuerzas de seguridad para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de violencia que afecten a la infancia y la adolescencia.

Este enfoque refuerza el papel de las policías locales como agentes clave en la protección de los derechos fundamentales de los menores, no solo en espacios educativos, sino también en ámbitos de ocio y deporte.

Protocolo pionero en el ámbito deportivo

La puesta en marcha de la UPMEC está vinculada a un protocolo específico aprobado por el Ayuntamiento de Arrecife el pasado otoño. Este documento establece las pautas de actuación para prevenir la violencia en actividades deportivas, con especial atención a menores.

Durante la presentación, los responsables municipales detallaron que este protocolo incluye medidas de detección temprana de conflictos, intervención mediadora y coordinación con clubes deportivos.

Además, se enmarca dentro de una estrategia más amplia del consistorio para reforzar la seguridad, que ya incluyó anteriormente la creación de los Agentes Tutores, centrados en el ámbito educativo.

Formación a clubes y coordinación con el entorno deportivo

Uno de los pilares de esta iniciativa es la implicación del tejido deportivo local. Según explicó la concejala de Deportes, los clubes deportivos de Arrecife recibirán formación directa por parte de los agentes de la unidad.

Durante las últimas semanas, entrenadores, monitores y responsables de clubes han participado en encuentros informativos para conocer el funcionamiento del protocolo y mejorar la coordinación con la Policía Local.

Este enfoque busca crear una red de colaboración que permita actuar de forma rápida y eficaz ante cualquier incidente, fomentando valores como el respeto, la convivencia y el juego limpio.

Medidas adicionales para proteger a los menores

Además del despliegue policial, el Ayuntamiento está incorporando sistemas de seguridad en instalaciones deportivas, especialmente en zonas sensibles como vestuarios y duchas.

Estas medidas tienen como objetivo prevenir situaciones de acoso o vulneración de la intimidad, reforzando la protección de los menores en espacios donde pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.

Seguridad y convivencia como prioridades

Desde el consistorio se subraya que la prevención es clave para evitar conflictos antes de que se produzcan. La combinación de presencia policial especializada, formación y medidas tecnológicas pretende consolidar entornos deportivos seguros para todos los participantes.