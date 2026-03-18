El Ayuntamiento de Arrecife desmiente al PSOE y niega que El Reducto haya perdido la bandera azul

El Ayuntamiento de Arrecife ha salido al paso de las recientes declaraciones del PSOE en Lanzarote para desmentir que la playa de El Reducto haya perdido la bandera azul. Según el grupo de gobierno municipal (PP y CC), esta afirmación es “incorrecta” y no se corresponde con la situación actual del litoral capitalino.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el alcalde Yonathan de León aseguró que este distintivo sigue vigente en la principal playa urbana de la ciudad. El regidor insistió en que la información difundida por los socialistas no se sustenta en datos oficiales y pidió que se aporten pruebas que acrediten lo contrario.

El Ayuntamiento defiende la calidad del agua

Desde el Consistorio se ha hecho especial hincapié en la calidad de las aguas de baño en El Reducto. Según explicó el alcalde, los análisis realizados por el área sanitaria de la isla desde principios de año reflejan que las condiciones son óptimas.

En este sentido, el Ayuntamiento sostiene que no existen informes recientes que indiquen contaminación en la zona. Además, se subraya que los problemas vinculados a la red de saneamiento, señalados en etapas anteriores, están siendo corregidos.

Actuaciones en la red de saneamiento

El alcalde también señaló que entidades como Canal Gestión Lanzarote y el Consorcio del Agua deben certificar ante las autoridades sanitarias que las incidencias en la red de saneamiento han sido resueltas.

Estas actuaciones, según el grupo de gobierno, buscan evitar vertidos y garantizar el buen estado de las aguas, un requisito imprescindible para mantener distintivos como la bandera azul.

El reconocimiento de bandera azul es concedido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que evalúa aspectos como la calidad del agua, la seguridad, la gestión ambiental y los servicios disponibles.

Cruce de acusaciones entre administraciones

La controversia ha generado un cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento de Arrecife y el PSOE. Desde el gobierno municipal se ha criticado la difusión de lo que consideran información errónea, mientras que desde la oposición se había denunciado previamente la supuesta pérdida del distintivo.

Por su parte, la concejala de Playas y Medio Ambiente, Davinia Déniz, recordó que la concesión de las banderas azules se anuncia cada año entre finales de mayo y principios de junio, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que no se ha producido ninguna retirada reciente.

Comparación con Tías

Durante su intervención, la edil también hizo referencia a la situación en otros municipios de la isla, como Tías, señalando que algunas de sus playas llevan tiempo sin este distintivo. En concreto, mencionó a Puerto del Carmen, donde, según indicó, no se cuenta actualmente con banderas azules.

La bandera azul es uno de los reconocimientos más valorados en destinos turísticos de costa. Su concesión implica el cumplimiento de criterios estrictos de calidad ambiental, seguridad y servicios, lo que influye directamente en la imagen del destino.

En territorios como Canarias, donde el turismo es un motor económico clave, mantener este tipo de distintivos resulta especialmente relevante para la competitividad del destino y la confianza de los visitantes.