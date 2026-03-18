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La gastronomía canaria premia a sus mejores referentes en Los Jameos del Agua

Gran Canaria y Tenerife lideran el palmarés de los Premios Qué Bueno Canarias, que reconocen la excelencia y la innovación culinaria del archipiélago

Los premios regionales de restauración 'Qué Bueno Canarias' celebraron su XIV edición en “Los Jameos del Agua, Lanzarote.

Los premios regionales de restauración 'Qué Bueno Canarias' celebraron su XIV edición en “Los Jameos del Agua, Lanzarote. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La gastronomía canaria volvió a exhibir su mejor nivel en la XIV edición de los Premios Qué Bueno Canarias, celebrados en el auditorio de Los Jameos del Agua, en Lanzarote. El evento reunió a profesionales del sector y reconoció a los principales referentes culinarios de las islas.

En esta edición, restaurantes y chefs de Gran Canaria y Tenerife destacaron en un palmarés que refleja la diversidad, la innovación y el arraigo al producto local que define la cocina del archipiélago. Organizados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y patrocinados por el Cabildo insular, los premios distinguen cada año a los mejores proyectos gastronómicos de Canarias a través de diez categorías estratégicas.

Entre los galardonados de esta edición figuran Casa Romántica (Gran Canaria) como Mejor Restaurante de Canarias 2025 y el chef Víctor Planas (Kensei, Tenerife) como Mejor Chef. También fueron reconocidos establecimientos como El Churrasco Las Palmas, por su servicio de sala, o La Bodega del Hotel Seaside Palm Beach, como mejor restaurante de hotel.

El Churrasco

El Churrasco / LP/DLP

El listado de premiados lo completan propuestas como Amalur, Sorimba, Etéreo by Pedro Nel o Palacio Ico, reflejo de una escena gastronómica en constante evolución y cada vez más consolidada.

Tras la entrega de premios, cerca de 400 asistentes participaron en una cena elaborada por el restaurante del Castillo de San José, que volvió a apostar por una reinterpretación contemporánea de la cocina canaria. El menú combinó producto local y creatividad, con elaboraciones como salmón de Uga, lubina salvaje con malvasía volcánica o postres inspirados en sabores tradicionales como el gofio o el plátano.

Premios celebrados en el imponente auditorio “Los Jameos del Agua”, en la isla lanzaroteña,

Premios celebrados en el imponente auditorio “Los Jameos del Agua”, en la isla lanzaroteña, / LP/DLP

La gala también puso en valor el carácter internacional de la gastronomía canaria con la participación de la chef colombiana Vicky Acosta, reconocida por su labor en el intercambio culinario entre Canarias y Latinoamérica. Además, se entregaron distinciones especiales a entidades y establecimientos por su trayectoria y contribución al prestigio del sector.

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Los Premios Qué Bueno Canarias consolidan así su papel como escaparate del talento gastronómico del archipiélago, destacando tanto la innovación como el compromiso con el producto local y la sostenibilidad.

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