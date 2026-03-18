Lanzarote activa el Plan de Emergencias por la borrasca Therese y recomienda suspender actividades al aire libre desde este miércoles

El impacto de la borrasca Therese en Canarias ha llevado al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote a activar el Plan Insular de Emergencias (PEIN) en fase de preemergencia desde este miércoles. La decisión se adoptó tras una reunión de coordinación celebrada en el Cabildo, en la que participaron representantes institucionales y de los principales cuerpos de seguridad.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Cabildo de Lanzarote y reunió a responsables políticos, técnicos y operativos con el objetivo de analizar la evolución de este episodio meteorológico adverso y coordinar la respuesta preventiva en toda la isla y en La Graciosa.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó la importancia de la coordinación institucional y recordó que se trata de la borrasca número 19 de un invierno especialmente activo.

Reunión de coordinación con todas las administraciones

En la reunión participaron representantes del Consorcio, ayuntamientos, áreas de Obras Públicas y Aguas, la Administración del Estado y responsables educativos, además de miembros de la Guardia Civil y policías locales.

El presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio, destacó la necesidad de mantener una respuesta coordinada y conjunta, considerada clave en situaciones de riesgo como la actual.

Por su parte, el gerente del organismo, Enrique Espinosa, también participó en la evaluación técnica del episodio.

Suspensión de actividades al aire libre y primeras medidas

Como medida preventiva, el Consorcio recomienda la suspensión de actividades extraescolares al aire libre desde la tarde del miércoles, una decisión que ya ha tenido consecuencias en la agenda local.

Entre las primeras acciones adoptadas figura la cancelación de eventos deportivos, como el torneo de Abuelos Conejeros, con el objetivo de reducir la exposición de la población a los riesgos meteorológicos.

Además, se ha previsto el refuerzo de la vigilancia en zonas sensibles y la activación de recursos municipales para dar respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Dos fases para gestionar la emergencia

El operativo se ha estructurado en dos etapas. La primera corresponde a la fase de preemergencia, vigente desde este miércoles hasta el viernes, cuando se realizará una nueva evaluación a partir de las 13:00 horas.

A partir de ese análisis, las autoridades determinarán si es necesario elevar el nivel de alerta de cara al fin de semana, cuando se prevé que la situación pueda intensificarse.

Durante esta primera fase, se están adoptando medidas como:

Vigilancia continua de la evolución meteorológica

Coordinación entre administraciones

Preparación de recursos materiales y humanos

Información constante a la ciudadanía

Riesgo por oleaje, pleamares y fenómenos costeros

Uno de los aspectos que más preocupa es el estado del mar, con previsión de pleamares de gran intensidad y fenómenos costeros adversos.

El Consorcio ha anunciado la activación de bandera roja en la zona oeste de la isla, mientras que en la zona este se ha pedido a los servicios de salvamento que extremen la vigilancia.

Estas condiciones podrían provocar:

Inundaciones en zonas costeras

Daños en paseos marítimos

Peligro para personas en zonas próximas al mar

Previsión de lluvias intensas y reparto de sacos

Las previsiones apuntan a la llegada de precipitaciones desde este miércoles, con mayor intensidad prevista entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado.

Ante este escenario, el Consorcio ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo a los ayuntamientos, que incluye el reparto de sacos para prevenir inundaciones.

Los ciudadanos también podrán acceder a estos materiales a través de la empresa Industrial Canarios de Forjados, con el fin de proteger viviendas y negocios.

Publicación de Jacob Medina González sobre el Plan Insular de Emergencias en Lanzarote debido a la borrasca Therese.

Viento fuerte desde el inicio del episodio

El viento será otro de los factores clave, con rachas iniciales de hasta 70 kilómetros por hora, que podrían incrementarse en distintos puntos de la isla a medida que avance el temporal.

Estas condiciones obligan a extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas y en áreas urbanas con elementos susceptibles de desprenderse.

Recomendaciones clave para la población

Las autoridades han difundido un amplio conjunto de recomendaciones para minimizar riesgos. Entre las más importantes destacan:

Ante fenómenos costeros

Evitar acercarse a la costa, espigones o muelles

No bañarse ni practicar deportes acuáticos

Respetar las banderas y señalizaciones

Ante lluvias e inundaciones

No estacionar vehículos en barrancos

Revisar desagües y sistemas de evacuación de agua

Evitar desplazamientos innecesarios

Ante vientos fuertes

Retirar objetos de balcones y azoteas

Alejarse de estructuras inestables

Conducir con precaución

En caso de emergencia, se recuerda que el teléfono operativo es el 1-1-2, gestionado por el CECOES 112.

Medidas específicas para los municipios

El Consorcio también ha trasladado a los ayuntamientos una serie de directrices para reforzar la seguridad a nivel local. Estas incluyen:

Señalización de zonas inundables

Control de accesos a áreas de riesgo

Limpieza de alcantarillado y cauces

Vigilancia de infraestructuras y obras

Asimismo, se recomienda la activación de los planes municipales de emergencia (PEMU) y la coordinación permanente con el CECOES 112 mediante la red TETRA RESCAN.

Publicación de Facebook sobre la llegada de la borrasca Therese a Arrecife.

Importancia de la prevención y la información oficial

Las autoridades insisten en que la prevención es clave para evitar incidentes durante episodios meteorológicos adversos. En este sentido, se pide a la ciudadanía que siga exclusivamente la información procedente de canales oficiales.

Un episodio meteorológico bajo vigilancia constante

La evolución de la borrasca Therese se seguirá analizando en los próximos días, con especial atención al fin de semana, cuando podrían registrarse los efectos más intensos.

El despliegue preventivo en Lanzarote refleja la experiencia acumulada en la gestión de emergencias en el archipiélago, donde la coordinación entre instituciones y la implicación ciudadana resultan fundamentales.

En un contexto de creciente variabilidad meteorológica, este tipo de actuaciones buscan minimizar riesgos y proteger tanto a la población como a las infraestructuras.