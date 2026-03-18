Lanzarote reabre el área de acampada de Papagayo en Semana Santa con mejoras y reserva online

El Cabildo de Lanzarote ha anunciado la apertura del Área de Acampada de Papagayo con motivo de la Semana Santa. Las instalaciones estarán operativas del 27 de marzo al 5 de abril, en un enclave situado dentro del Monumento Natural de Los Ajaches, uno de los entornos naturales más destacados del sur de la isla.

Esta reapertura se produce tras la ejecución de una serie de trabajos de mejora que buscan optimizar el estado del recinto y garantizar su funcionamiento durante uno de los periodos de mayor demanda turística y local.

Mejoras en infraestructuras y servicios

Las actuaciones han sido realizadas por personal propio de la institución, a través del área de Régimen Interior. Entre las intervenciones destacan trabajos en las cubiertas, mejoras en la instalación eléctrica y la incorporación de nuevas baterías solares, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética.

También se han llevado a cabo acciones como la renovación de la pintura, la actualización de la señalética, el refuerzo del control de accesos y la sustitución de un motor anexo. Estas mejoras buscan ofrecer un espacio más seguro, funcional y adaptado a las necesidades de los usuarios.

Desde el Cabildo, su presidente, Oswaldo Betancort, ha señalado que esta apertura responde a la elevada demanda existente en fechas señaladas, subrayando la importancia de contar con una oferta organizada en un entorno natural protegido.

Sistema de reservas y organización del espacio

El consejero responsable del área, Samuel Martín, ha indicado que el recinto ya dispone de todos los servicios activados, incluyendo mantenimiento y vigilancia, para garantizar el correcto desarrollo de la campaña.

Este sistema permite consultar la disponibilidad en tiempo real, elegir parcela mediante un mapa interactivo y formalizar el pago con tarjeta bancaria. Según el Cabildo, este modelo facilita la organización del espacio y mejora la experiencia de los usuarios.

El único espacio regulado para acampar en Lanzarote

El Área de Acampada de Papagayo es actualmente el único recinto regulado para la acampada en Lanzarote, lo que refuerza su papel dentro de la oferta de ocio al aire libre de la isla.

El espacio cuenta con un total de 259 parcelas, de las cuales 32 están destinadas a tiendas pequeñas y 227 a vehículos como caravanas, autocaravanas o camper, así como tiendas de mayor tamaño.

Además, dispone de parcelas adaptadas para personas con movilidad reducida, zonas habilitadas para mascotas y diferentes modalidades de estancia, tanto de corta como de larga duración.

Servicios disponibles en el recinto

Entre los servicios que ofrece el área destacan:

Baños y duchas , tanto interiores como exteriores

, tanto interiores como exteriores Fregaderos y puntos de suministro de agua

Conexión de desagüe en cada parcela

Depósito para aguas residuales

Iluminación nocturna

Zonas de barbacoa

Vigilancia permanente las 24 horas

Asimismo, el recinto cuenta con acceso adaptado hasta la playa, facilitando el disfrute del entorno natural a todos los usuarios.