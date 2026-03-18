Nuevo socavón en una calle de Arrecife por otra avería en la red de saneamiento

El firme ha vuelto a hundirse este miércoles en la calle Tenderete, esquina con Tajaraste, creando un socavón en el barrio de Argana Alta con motivo de una avería en la red de saneamiento que impulsa las aguas residuales hasta la estación de Montaña Mina (municipio de San Bartolomé), han señalado fuentes del Ayuntamiento de Arrecife.

El Consistorio capitalino ha pedido de nuevo a Canal Gestión Lanzarote que repare la incidencia.

En octubre de 2024 y tras otro hundimiento, el Ayuntamiento demandó a la empresa que gestiona la producción, distribuición y reutilización del agua en Lanzarote y La Graciosa, la presentación de una auditoría externa que informe sobre el estado y mantenimiento de la red de saneamiento en la capital insular.

El objetivo era conocer en detalle los trabajos de mantenimiento, las roturas y desperfectos, así como las inversiones realizadas, en caso de haberlas, en el mantenimiento que corresponde a la empresa concesionaria.

Habrá ampliación.