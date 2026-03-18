El PSOE de Arrecife denuncia la pérdida de la bandera azul en la playa de El Reducto tras cinco meses cerrada por vertidos

El grupo municipal del PSOE en Arrecife ha denunciado la pérdida de la bandera azul en la playa de El Reducto, el principal arena de la capital de Lanzarote. Según trasladan los socialistas, esta situación llega después de que la playa haya permanecido cerrada durante más de cinco meses debido a vertidos fecales que han afectado a la calidad de sus aguas.

La formación política considera que este reconocimiento internacional, que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, se ha retirado como consecuencia directa de la prolongada clausura y del deterioro ambiental registrado en la zona.

Críticas a la gestión municipal

Desde el PSOE señalan directamente al alcalde de Arrecife, Yonathan de León, al que acusan de una gestión inadecuada ante esta crisis. También mencionan a la concejala de Playas, Davinia Déniz, recordando que hace apenas unos meses ambos celebraban públicamente la obtención de este distintivo.

La concejala socialista Cristina Duque ha afirmado que la duración del cierre resulta difícil de justificar. Según sus declaraciones, este tipo de incidencias pueden provocar restricciones puntuales, pero no una clausura que se prolongue durante varios meses sin solución.

Impacto en la imagen turística y la economía local

El cierre prolongado de la playa y la pérdida de la bandera azul podrían tener consecuencias más allá del ámbito ambiental. Desde el PSOE aseguran que existen informaciones que apuntan a que operadores turísticos estarían desaconsejando la visita a la capital lanzaroteña debido a esta situación.

El Reducto es uno de los principales reclamos turísticos de Arrecife, especialmente para los visitantes que llegan en cruceros. La actividad en esta zona genera ingresos clave para pequeños comercios, bares y restaurantes, así como empleo en la avenida marítima.

En este contexto, los socialistas advierten de un posible impacto negativo en la economía local si se mantiene la percepción de falta de calidad en las aguas y servicios.

Reacciones y ausencia de posicionamiento empresarial

Otro de los aspectos señalados por el PSOE es la falta de reacción pública de la patronal turística ante la situación. Según critican, no se han producido posicionamientos claros pese a la relevancia que tiene la playa para la imagen exterior de Arrecife.

La bandera azul es un distintivo que reconoce la calidad ambiental, la seguridad y los servicios de las playas. Su concesión se basa en criterios exigentes relacionados con la calidad del agua, la gestión ambiental y la información al usuario.