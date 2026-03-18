Los puertos de Arrecife y de Puerto del Rosario cierran por la borrasca Therese

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a propuesta de Capitanía Marítima y tras la solicitud de la Corporación de Prácticos a dicho organismo, cerrará los puertos de Puerto del Rosario y de Arrecife debido a las inclemencias meteorológicas derivadas de la borrasca Therese que azotará Canarias a partir de este miércoles.

En concreto, el Puerto de Puerto del Rosario se mantendrá cerrado desde las 12:00 horas de este jueves 19 de marzo hasta las 18:00 horas del viernes 20 de marzo. En este caso se prevén vientos del sur de más de 40 nudos que dificultarán que las maniobras en el mar se realicen de forma segura.

Por su parte, el Puerto de Arrecife se cerrará desde las 12:00 horas de este jueves hasta las 24:00 horas, ya que se prevé alerta amarilla por vientos muy fuertes del sur.

El Puerto de Las Palmas, de momento, no ve afectada su actividad y continuará trabajando con total normalidad.

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La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha comunicado a los alcaldes de las capitales de Fuerteventura y Lanzarote el cierre de ambos puertos, en el marco de la cooperación institucional y fluida comunicación que mantiene con el resto de administraciones públicas.