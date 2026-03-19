La agenda 2026 de Vinos de Lanzarote propone experiencias enogastronómicas y formativas por el paisaje volcánico

El Consejo Regulador de la DO Vinos de Lanzarote ha presentado su nueva agenda para el año 2026, un calendario de actividades diseñado para acercar la cultura del vino a residentes y turistas. La programación incluye experiencias enogastronómicas, rutas por los paisajes volcánicos de la isla y eventos clave del sector vitivinícola, como el Acto de Calificación de la Añada 2025, en el que se pasará revista a la cosecha del año pasado. Cabe recordar que la última cosecha calificada obtuvo la etiqueta de "muy buena".

El inicio de este ciclo de actividades arrancó el 7 de marzo con una ruta de senderismo en la Bodega Erupción, una experiencia que permitió a los asistentes recorrer el paisaje volcánico mientras conocían el proceso de cultivo de la vid en Lanzarote. La próxima cita será el 25 de abril en la Bodega Rocanegra, seguida por otra experiencia en junio en la Bodega Jable de Tao. Estas rutas ofrecen una inmersión en la tradición vitivinícola de la isla y en su característico paisaje.

Acto de Calificación de la Añada 2025

La primavera de 2026 será testigo de uno de los eventos más esperados: el Acto de Calificación de la Añada 2025, que tendrá lugar en la Casa-Museo del Campesino durante la primera semana de mayo. Este acto, de carácter institucional, rendirá homenaje al esfuerzo de los viticultores y bodegueros, poniendo en valor la vendimia y las características de la última cosecha.

Experiencia enogastronómica en el Jardín de cactus. / Consejo Regulador DO Vinos de Lanzarote

En julio, el Jardín de Cactus será el escenario de la Experiencia Enogastronómica, un evento que combinará arquitectura, gastronomía y una selección de los mejores vinos de la D.O. Lanzarote. En agosto, se celebrará de nuevo el evento “Érase una vid...”, un cuentacuentos para adultos que fusiona literatura y vino en un formato original y consolidado en la agenda cultural de la isla.

El año culminará con la Semana Malvasía 2026, que se celebrará del 2 al 8 de noviembre, un evento que tiene como protagonista la variedad más representativa de la isla. Este evento buscará consolidar la proyección de la Malvasía tanto dentro como fuera de Canarias.

Formación para el público y el sector vitivinícola

Además de estos eventos, el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote continúa promoviendo la formación tanto para el público general como para el sector. Los cursos de cata de vino, que han sido bien recibidos en ediciones anteriores, volverán este año, ofreciendo a los participantes la oportunidad de conocer los secretos del vino lanzaroteño, aprender a identificar sus aromas y comprender el trabajo detrás de cada botella.

Brindis en actividad Consejo Regulador DO Vinos de Lanzarote. / Consejo Regulador DO Vinos de Lanzarote

El Consejo Regulador también continúa con su programa de formación dirigida al sector vitivinícola. En colaboración con el ingeniero agrónomo y enólogo Julio Prieto, se llevan a cabo jornadas técnicas sobre el cuidado del viñedo, la salud de las plantas y la mejora de la calidad del vino. La siguiente jornada técnica se celebrará el 25 y 26 de marzo, con un enfoque en las enfermedades y plagas que afectan al viñedo.

Compromiso con la sostenibilidad y el territorio

A través de esta agenda, el Consejo Regulador refuerza su compromiso con la sostenibilidad del viñedo y con la preservación de su modelo vitícola único en el mundo. Según su presidente, Jorge Rodríguez, "queremos que el vino sea un punto de encuentro con nuestro paisaje y con nuestra cultura. Cada actividad es una invitación a redescubrir el valor de un territorio que ha sabido convertir la dificultad en identidad".

Los interesados en participar en estas actividades pueden consultar las fechas, inscripciones y novedades a través de las redes sociales oficiales del Consejo Regulador, @vinosdelanzarote.