Arrecife acelera la construcción de viviendas: más de 1.200 proyectos impulsados en dos años y medio

La política de vivienda en Arrecife, impulsada por el concejal de Urbanismo, Maciot Cabrera, perteneciente a Coalición Canaria, ha marcado un giro significativo en los últimos años. Desde la llegada Cabrera, en junio de 2023, la ciudad ha visto una aceleración de proyectos y licencias para viviendas, alcanzando cifras sin precedentes en la capital lanzaroteña. Su gestión ha permitido la tramitación de más de 1.200 viviendas, tanto públicas como privadas, entre 2023 y 2025. Además, el concejal afronta 2026 con la previsión de ahondar en la construcción de viviendas.

En el ámbito privado, se han aprobado aproximadamente 250 licencias vinculadas a viviendas en barrios de Arrecife, con más de 285 nuevas unidades en construcción. Estas cifras se suman a las licencias tramitadas durante el segundo semestre de 2025, con un total de casi 700 viviendas autorizadas en ese año. Este ritmo sostenido de trabajo ha sido posible gracias a la reorganización de la Oficina Técnica Municipal, que ha optimizado los procesos y agilizado los trámites.

Proyectos públicos clave

En el sector público, la gran promoción de Los Geranios, incluida en el Plan de Vivienda de Canarias, destaca por la construcción de tres bloques de 67 viviendas cada uno, lo que aportará 201 viviendas protegidas a la ciudad. Este proyecto, con una inversión de más de 27 millones de euros, es solo una parte del crecimiento del parque de vivienda pública, que se expandirá aún más con proyectos como el de Triana, donde se construirán 46 viviendas de alquiler asequible, o las 200 viviendas previstas en Maneje.

Compromiso con la vivienda como derecho social

Echedey Eugenio, secretario local de Coalición Canaria, ha subrayado la importancia de garantizar el derecho a la vivienda como una de las políticas sociales más efectivas. "Nuestra prioridad es que nadie tenga que abandonar su ciudad por falta de opciones habitacionales", comentó. La colaboración con otras instituciones, como el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, ha sido clave para materializar estos proyectos, que representan soluciones reales para muchas familias.

Con más de 1.200 viviendas en proyecto y un ritmo imparable de licencias y promociones, Arrecife se posiciona como uno de los municipios más avanzados en política de vivienda en Canarias.