Arrecife activa el plan de emergencias y suspende actividades en instalaciones municipales por la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Arrecife ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) como medida preventiva ante la alerta meteorológica decretada en Canarias por la llegada de la borrasca Therese. La decisión ha sido adoptada por el alcalde, Yonathan de León, este jueves 19 de marzo, en respuesta a las previsiones de lluvias intensas, fuertes vientos y fenómenos costeros adversos.

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, el archipiélago —incluida la isla de Lanzarote— se encuentra en situación de alerta. Las previsiones apuntan a rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora, además de precipitaciones localmente intensas a partir de la tarde del jueves y durante la jornada del viernes.

Esta situación se enmarca dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), un protocolo autonómico que regula la actuación ante este tipo de episodios climáticos.

Suspensión de actividades y medidas inmediatas

Como parte de las primeras decisiones adoptadas, el consistorio ha decretado la suspensión de todas las actividades, tanto al aire libre como en instalaciones municipales cubiertas. Esta medida entró en vigor a las 14:00 horas del jueves y se mantendrá hasta que finalice la alerta oficial.

La activación del PEMU en nivel de alerta permite movilizar recursos municipales y establecer un dispositivo de respuesta rápida para atender posibles incidencias. En este sentido, se ha constituido un retén formado por efectivos de Policía Local, Protección Civil y personal de distintas áreas municipales, entre ellas Obras Públicas, Movilidad y Transportes.

El objetivo principal es garantizar la seguridad de la población y actuar con rapidez ante posibles emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas adversas.

Especial vigilancia en zonas inundables

Uno de los principales riesgos en Arrecife durante episodios de lluvias intensas es la acumulación de agua en determinadas zonas urbanas. La capital lanzaroteña presenta una orografía especialmente vulnerable, al encontrarse al nivel del mar y en la desembocadura natural de varios barrancos.

Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias, dirigida por Kevin Cortés, se ha desplegado desde el día anterior un dispositivo preventivo en áreas sensibles. Estas zonas reciben escorrentías procedentes de barrancos cercanos como los de Montaña Mina, Zonzamas y Maneje, que no cuentan con encauzamientos completos.

Esta circunstancia provoca que, en situaciones de lluvias intensas, el agua fluya hacia el centro urbano en busca de salida al mar, aumentando el riesgo de inundaciones.

Refuerzo del drenaje urbano y cortes de tráfico

Por su parte, la Concejalía de Obras Públicas ha implementado diversas actuaciones para mejorar el drenaje en puntos críticos. Entre ellas destaca la colocación de vallas de seguridad en imbornales cuyas arquetas han sido abiertas para facilitar la evacuación del agua.

Estas medidas, según el Ayuntamiento, ya han demostrado su eficacia en episodios anteriores, contribuyendo a reducir el impacto de las lluvias intensas.

En paralelo, la Policía Local ha procedido al acordonamiento de varias calles propensas a inundaciones, mientras que el área de Movilidad y Transportes ha instalado señalización y desvíos para reorganizar el tráfico.

Entre las vías afectadas se encuentran calles como Portugal y Doctor Fleming, en el barrio de La Vega, así como la calle El Antonio, en Titerroy. Todas ellas figuran como puntos sensibles dentro del plan de emergencias municipal.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones básicas de autoprotección. Entre ellas, destaca la necesidad de evitar estacionar vehículos en zonas inundables, así como limitar los desplazamientos innecesarios durante el periodo de alerta.

En caso de emergencia, se recuerda a la ciudadanía que debe contactar con el teléfono único de emergencias 112 Canarias, gestionado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, desde donde se coordina la respuesta de los distintos servicios.