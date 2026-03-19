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Arrecife lleva a pleno el 23 de marzo los mayores presupuestos municipales de su historia: 78,6 millones de euros

El pleno municipal de Arrecife, que se transmitirá en directo por YouTube, debatirá los presupuestos de 2026, tras ser analizados por todos los grupos políticos de la Corporación Municipal

El alcalde de Arrecife Yonathan de León junto al teniente de alcalde Echedey Eugenio y el secretario accidental en sesión plenaria

El alcalde de Arrecife Yonathan de León junto al teniente de alcalde Echedey Eugenio y el secretario accidental en sesión plenaria / Ayuntamiento de Arrecife

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Arrecife

El próximo lunes 23 de marzo, Arrecife celebrará un pleno extraordinario en el que se aprobarán los presupuestos municipales para el ejercicio de 2026, que alcanzan un total de 78.676.929,35 euros. Esta cifra representa el presupuesto más elevado en la historia del municipio, con un incremento del 6% respecto al año anterior. Apenas cuatro días después de la aprobación del presupuesto del Cabildo de Lanzarote, la capital somete sus cuentas a ratificación plenaria.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha convocado el pleno que se desarrollará a las 9 horas y será retransmitido en directo a través del canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Arrecife. Los presupuestos fueron elaborados por la Unidad de Gestión Presupuestaria de la Alcaldía y ya han sido presentados en una Comisión Informativa, con la participación de todos los grupos políticos que forman parte de la Corporación Municipal.

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Este aumento en los presupuestos refleja el esfuerzo del equipo de gobierno para seguir impulsando el desarrollo económico y social del municipio. Los representantes de las diferentes fuerzas políticas han tenido la oportunidad de analizar el presupuesto, lo que garantiza la transparencia y la participación democrática en el proceso.

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