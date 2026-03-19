El Ayuntamiento de Arrecife abrirá este viernes solo el registro general y su personal teletrabajará salvo al asignado al PEMU que estarán presentes en las zonas asignadas por la alerta

Desde el Ayuntamiento de Arrecife se informa a la ciudadanía que este viernes 20 de marzo, y ante la elevación a nivel de alerta por la borrasca Therese, solo estará abierto el Registro Oficial. Todo el personal municipal realizará sus funciones durante este viernes en teletrabajo salvo los que tengan asignadas otras responsabilidades tras la activación del PEMU, que estarán en las zonas y cometidos programados en el Plan de Emergencia Municipal, como pueden ser loa agentes de la Policía Local, los operarios y técnicos de las Áreas de Obras Públicas, o Movilidad y Transportes.

Como es conocido, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha elevado para la isla de Lanzarote a ALERTA el nivel de emergencias, y se requiere que con la activación del PEMU- Plan de Emergencias Municipal de Arrecife, los técnicos y personal de determinadas áreas estén presentes en la coordinación de esos despliegues.

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