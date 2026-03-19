El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de carácter social de casi 290 millones de euros para 2026

El Cabildo de Lanzarote aprobó este jueves en pleno, de forma definitiva, el presupuesto para 2026, alcanzando una cifra histórica de 289.737.145,69 euros. Esta cifra representa la herramienta económica más potente en la historia reciente de la isla, diseñada para afrontar los retos sociales y económicos de Lanzarote y La Graciosa. El presupuesto tiene la vivienda y el bienestar social como ejes prioritarios.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha destacado que el presupuesto está enfocado en las áreas prioritarias del actual gobierno: vivienda, agua, transporte y bienestar social. Según Betancort, el presupuesto es esencial para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de los residentes y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible en ambas islas.

Prioridades en bienestar social y transporte

La vicepresidenta y consejera de Hacienda, María Jesús Tovar, subrayó el trabajo realizado por el equipo técnico del área de Hacienda y Contratación en la elaboración de estas cuentas. Tovar resaltó la consolidación de 50 millones de euros para el área de Bienestar Social, destinados a garantizar el cuidado de los mayores y dependientes.

Además, destacó los 12 millones de euros destinados al transporte público, que permitirán mantener la gratuidad de la guagua y mejorar la red de marquesinas.

Distribución de fondos municipales y seguridad

El presupuesto también incluye 6,3 millones de euros para los Planes de Cooperación Municipal, que serán distribuidos equitativamente entre los siete ayuntamientos de la isla. Estos fondos permitirán financiar proyectos como la construcción de la Residencia de Alto Requerimiento de Tahíche, aprobada el año pasado.

En el ámbito de la seguridad, el Consorcio de Seguridad y Emergencias contará con 9 millones de euros para modernizar su flota y avanzar en proyectos estratégicos, como el nuevo parque de bomberos de Arrecife y el retén de Tías.

Inversiones en obras públicas, deportes y el sector primario

El presupuesto 2026 también asigna 15,2 millones de euros a Obras Públicas, más de 10 millones al Sector Primario, y 5,8 millones a Deportes, lo que permitirá convocar subvenciones de concurrencia competitiva para fomentar la práctica deportiva en la isla.

Con la aprobación de este presupuesto, Lanzarote y La Graciosa se dotan de una herramienta clave para afrontar los desafíos de 2026, enfocándose en el bienestar de los residentes y en el impulso de proyectos estratégicos para el futuro de las islas.