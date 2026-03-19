Primero Teguise pide revisar la gestión y condiciones de la residencia de mayores de Las Cabreras

Las deficiencias en centros sociosanitarios de Lanzarote dadas a conocer de forma reciente, ha reavivado el debate sobre la supervisión y control de las residencias de mayores. En este contexto, la formación política Primero Teguise ha solicitado revisar el estado del contrato de gestión y el funcionamiento de la residencia ubicada en Las Cabreras, dentro del municipio de Teguise.

La petición surge tras la polémica generada en el centro de mayores del Cabildo que gestiona la empresa Amavir en Tías, lo que ha provocado inquietud entre familiares y usuarios.

Desde Primero Teguise consideran que este escenario debe servir para reforzar la vigilancia en todos los recursos sociosanitarios, especialmente aquellos que atienden a personas en situación de dependencia.

Residencia de mayores que gestiona Amavir en Tías. / Amavir

Un recurso clave dentro de la red sociosanitaria de Lanzarote

La residencia Las Cabreras, conocida como Doctor Domingo de Guzmán forma parte de la red de recursos gestionados por el Cabildo de Lanzarote. En la actualidad, su gestión está adjudicada a la empresa Mimara Residencial S.L., encargada de la prestación del servicio.

Este centro está especializado en la atención a personas mayores con alzhéimer y otras demencias, un perfil que requiere cuidados específicos y personal cualificado. Cuenta con 24 plazas residenciales y un centro de día con capacidad para alrededor de 50 usuarios, lo que lo convierte en un equipamiento relevante dentro del municipio.

Usuaria de la residencia Amavir en Tías. / La Provincia

Reclaman conocer el estado del contrato y la plantilla

Desde Primero Teguise, el concejal Jonás Álvarez ha subrayado la necesidad de que el Ayuntamiento adopte una actitud más activa en el seguimiento del servicio, pese a que no tenga competencias directas sobre su gestión.

Entre las principales cuestiones planteadas, destacan la necesidad de conocer:

El estado actual del contrato de gestión.

Si la plantilla está completa.

El cumplimiento de los convenios laborales.

Los ratios de personal en relación con el número de residentes.

Uno de los aspectos que más inquieta a la formación es la posible insuficiencia de personal, una problemática detectada en otros centros de la isla. Según indican, este factor puede afectar directamente a la calidad del servicio y al bienestar de los residentes.

Estado de las instalaciones y aprovechamiento de recursos

Además de la gestión del personal, Primero Teguise ha puesto el foco en las infraestructuras del centro. En particular, se ha señalado la existencia de equipamientos que no estarían siendo utilizados en la actualidad, como la piscina terapéutica.

Este tipo de instalaciones, orientadas a la rehabilitación y al mantenimiento físico, pueden contribuir significativamente a la calidad de vida de las personas mayores. Su uso forma parte de los enfoques modernos de atención integral, que combinan cuidados médicos, actividad física y bienestar emocional.

El papel del Ayuntamiento en la supervisión

Aunque la residencia depende del Cabildo, desde la formación insisten en que el Ayuntamiento de Teguise debe implicarse en la supervisión de los servicios que se prestan en su territorio.

En su opinión, la administración local tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus vecinos, especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables como las personas mayores. Por ello, consideran necesario que el consistorio solicite información detallada y realice un seguimiento activo del funcionamiento del centro.

Propuestas para mejorar la vida en la residencia

Más allá de la gestión asistencial, Primero Teguise plantea la posibilidad de reforzar el componente social y comunitario del centro. Entre las propuestas destacan:

Impulsar actividades culturales y talleres.

Fomentar programas intergeneracionales.

Establecer colaboraciones con asociaciones y colectivos locales.

Involucrar a centros educativos del municipio.

Este tipo de iniciativas buscan enriquecer el día a día de los residentes y favorecer su integración en la vida comunitaria. Diversos estudios apuntan a que la participación en actividades sociales mejora el estado emocional y cognitivo de las personas mayores.

Una petición basada en la prevención y la transparencia

Desde Primero Teguise han querido aclarar que su solicitud no pretende generar alarma, sino fomentar la transparencia y la prevención. La formación considera que los problemas detectados en otros centros deben servir como aprendizaje para evitar situaciones similares.

En este sentido, insisten en la importancia de no esperar a que surjan incidencias para actuar, sino de establecer mecanismos de control continuos que garanticen la calidad del servicio.

La supervisión institucional, junto con la implicación de las administraciones y la colaboración de la sociedad, se perfila como una herramienta clave para asegurar que las residencias de mayores cumplan con los estándares necesarios y ofrezcan una atención adecuada a sus usuarios.