Teguise recibe el 'Libro de Quintos' de 1763-1764, un tesoro restaurado gracias al Cabildo de La Palma

El Ayuntamiento de Teguise ha recibido el Libro de Quintos correspondiente a los años 1763-1764, tras un proceso de restauración realizado por el Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico del Cabildo de La Palma. La entrega del documento que guardará el Archivo Histórico de Teguise se realizó en un acto institucional en el que la consejera de Cultura del Cabildo, Myriam Perestelo, lo entregó a la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque.

Desde hace años, el Archivo Histórico de Teguise mantiene un programa dedicado a la conservación de su patrimonio documental, con el objetivo de garantizar la preservación de documentos de gran valor histórico y facilitar su consulta a investigadores y ciudadanía. Debido a factores ambientales, los documentos sufren deterioro con el tiempo, lo que hace imprescindible implementar protocolos de conservación y restauración. Ante la ausencia de un centro especializado en Lanzarote, el Ayuntamiento ha contado durante años con el respaldo del laboratorio de restauración del Cabildo de La Palma, considerado uno de los más avanzados en Canarias.

Convenio de asesoramiento entre el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de La Palma

La cooperación entre ambas instituciones ha llevado a planificar un convenio de asesoramiento y colaboración técnica, con el fin de continuar avanzando en la recuperación y preservación de los fondos históricos de Canarias. La alcaldesa Olivia Duque subrayó que "la colaboración entre administraciones permite seguir recuperando documentos de gran valor que forman parte de la memoria histórica de Teguise y del conjunto de Canarias".

Entrega del Libro del Quinto 1673-1674 del Archivo Histórico. / Ayuntamiento de Teguise

Por su parte, la concejala de Archivo y Patrimonio, Mar Boronat, destacó que "la restauración de documentos históricos, como este Libro de Quintos, garantiza su conservación a largo plazo y pone en valor los importantes fondos custodiados por el Archivo Histórico Municipal". La consejera Myriam Perestelo resaltó que la cooperación institucional es clave para preservar el patrimonio documental y asegurar su acceso a futuras generaciones.

Taller de primeros auxilios para recuperar documentos y libros antiguos

Aprovechando la visita de la conservadora y restauradora Verónica Ojeda, se desarrolló un taller de primeros auxilios para documentos y libros antiguos en las instalaciones del archivo, en el marco del proyecto “Las tardes del Archivo”, que busca acercar a la ciudadanía al rico patrimonio documental de Lanzarote.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Teguise refuerza la conservación y recuperación de su patrimonio documental, asegurando la preservación de documentos que constituyen una parte fundamental de la historia de Canarias y consolidando la labor del Archivo Histórico Municipal.