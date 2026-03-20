Arrecife levanta la suspensión de actividades a partir de este sábado al recibirse la notificación del Gobierno que se disipa el riesgo por lluvias
Desde este sábado 21, a partir de las 8 horas, se pueden desarrollar las actividades deportivas, culturales o el mercado tradicional agrícola en el municipio de Arrecife
El alcalde Yonathan de León firma el decreto de levantamiento de las suspensiones en las instalaciones municipales y al aire libre a partir de este sábado a las 8 horas al recibirse la notificación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias donde desaparecen, para el ámbito de la isla de Lanzarote, los riesgos de inundaciones por lluvia ante los efectos de la borrasca Therese.
La Dirección General de Emergencias elevó ayer, para la isla de Lanzarote, al nivel de ALERTA por oleaje, lluvias y tormentas. Hoy, comunica que se rebaja al nivel de prealerta, y los riesgos por inundaciones en Lanzarote se disipan.
Los Ayuntamientos aplican los protocolos establecidos y cuando por el ente que tiene en Canarias la potestad de activar la alerta, como es la Dirección General de Emergencias, por corresponsabilidad sigue con la aplicación de las medidas preventivas en su ámbito municipal. Ahora el Gobierno de Canarias rebaja a prealerta para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, por lluvias, a partir de este fin de semana.
El alcalde de la ciudad de Arrecife ha firmado en la tarde de este viernes 20 el decreto municipal que permitirá levantar la suspensión de las actividades en instalaciones municipales y al aire libre. El levantamiento de la suspensión entra en vigor a partir de las 8 horas de este sábado, 21 de marzo.
Arrecife tenía activado el PEMU y había desplegado un retén de 100 efectivos para asistir a la población. El litoral de la ciudad ha registrado daños por la fuerza del oleaje. La lluvia, a esta hora de la tarde, no se ha caído en los porcentajes que la AEMET, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, y el Consorcio de Seguridad de Lanzarote habían pronosticado.
El fuerte oleaje sí ha originado daños en el litoral de Lanzarote, entre ellos en la capital.
En Arrecife existen antecedentes de años anteriores que tras ser levantadas las alertas cayeron trombas de agua que provocaron inundaciones al ser una capital al nivel del mar, y estar en la desembocadura natural de los barrancos de Montaña Mina, Zonzamas y Maneje.
- Noche Blanca Teguise 2026: esta es la nueva fecha con música, arte y actividades en el casco histórico
- Arrecife crea una unidad policial con agentes de paisano pionera en España para prevenir la violencia en el deporte
- Lanzarote activa el Plan de Emergencias por la borrasca Therese y recomienda suspender actividades al aire libre desde este miércoles
- Dos hidroaviones del Ejército del Aire realizan maniobras de entrenamiento en Lanzarote
- Protección para la trufa del desierto
- Los puertos de Arrecife y de Puerto del Rosario cierran por la borrasca Therese
- El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de carácter social de casi 290 millones de euros para 2026
- Lanzarote cancela actividades y cierra instalaciones municipales por la borrasca Therese