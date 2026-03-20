Emergencia hídrica en Lanzarote se extiende hasta agosto de 2026: ¿qué implica esta prórroga para la isla?

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha acordado prorrogar unos meses más la emergencia hídrica en Lanzarote a pesar de que la situación ha mejorado mucho con las lluvias de los últimos meses. La emergencia se mantendrá hasta el 4 de agosto de 2026. Con esta prórroga serán ya 21 meses de emergencia hídrica en la isla, tras su declaracion a finales de 2024. En un principio era por seis meses, pero la situación ha obligado a ir alargándola.

La decisión de mantener esta medida tiene la finalidad de permitir seguir desarrollando acciones extraordinarias y agilizar inversiones, así como priorizar intervenciones esenciales para garantizar la eficiencia y el abastecimiento del sistema hidráulico insular.

La mayoría de las actuaciones previstas en el presupuesto de 6,4 millones del Consejo van encaminadas a paliar la emergencia hídrica. Precisamente, el presupuesto contiene una partida de inversión que se eleva a 461.779,02 euros para la ejecución de trabajos de limpieza y adecuación de varios barrancos en el municipio de Haría.

Esta intervención, que forma parte de un plan mayor destinado a la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la isla, se financiará íntegramente con fondos propios del Consejo Insular de Aguas. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las actuaciones se centrarán en los barrancos de Trujillo, Tenesía, Elvira-Sánchez, Curbelo-Chafariz y La Negra. Entre las tareas previstas destacan la retirada de arrastres y vegetación, la recuperación de estructuras tradicionales y la mejora del curso natural del agua, con el fin de favorecer la escorrentía. Estas intervenciones son clave para optimizar la gestión del agua en una isla que enfrenta desafíos hídricos significativos.