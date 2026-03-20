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El Islote de Fermina no abrirá sus puertas hoy debido al paso de la borrasca Therese

Los Centros Turísticos se ven obligados a cerrar el Islote de Fermina este viernes por el temporal, disculpándose ante los usuarios por las molestias ocasionadas

El Islote de Fermina no abrirá sus puertas hoy debido al paso de la borrasca Therese

El Islote de Fermina no abrirá sus puertas hoy debido al paso de la borrasca Therese

El Islote de Fermina no abrirá sus puertas hoy viernes, 20 de marzo, debido a las condiciones meteorológicas adversas derivadas del paso de la borrasca Therese por la isla.

Desde los Centros Turísticos se piden disculpas por las molestias que esta medida pueda ocasionar entre los usuarios.

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