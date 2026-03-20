Lanzarote invierte más de 6,4 millones de euros en renovar redes de agua y mejorar el drenaje de barrancos

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha aprobado una inversión superior a 6,4 millones de euros para renovar redes de agua, mejorar el drenaje de barrancos y optimizar el sistema de pluviales en diferentes municipios de la isla. Estas obras, unidas a la nueva prórroga de la declaración de la emergencia hídrica, tienen como objetivo reducir las pérdidas de agua, evitar inundaciones que ocurren con frecuencia durante los episodios de lluvia y prevenir las averías en la red de saneamiento que originan socavones como el registrado esta misma semana en la calle Tenderete, en Argana Alta.

Las obras, que ya han completado la fase administrativa, están listas para salir a licitación en los próximos días a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. En cuanto a su financiación, el Gobierno de Canarias destinará más de 959.000 euros para el drenaje de aguas pluviales en Argana, mientras que el Consejo Insular de Aguas contribuirá con 5.739,63 euros.

El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Oswaldo Betancort, calificó estas inversiones como “históricas” por su impacto en la modernización de la infraestructura hidráulica de Lanzarote. Además, Betancort agradeció al Consejo Insular de Aguas por su apoyo y a los profesionales del Cabildo por el trabajo realizado en la planificación de estos proyectos.

Proyectos en Argana y renovación de redes de abastecimiento

Uno de los proyectos clave es la mejora del drenaje de aguas pluviales en el barrio de Argana, en Arrecife, con una inversión total de 964.892 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Este proyecto tiene como objetivo corregir los problemas recurrentes de inundaciones en la zona, mediante la instalación de nuevos imbornales, la mejora de los colectores y la adecuación de varios puntos críticos del barrio.

Reunión del Consejo Insular de Aguas. / Cabildo de Lanzarote

De forma complementaria, el Cabildo de Lanzarote también ha aprobado un acuerdo marco para la renovación de redes de abastecimiento, con un presupuesto de 3 millones de euros. Este acuerdo se enfoca en reducir las pérdidas de agua en la red de abastecimiento, que actualmente representan el 55% del total. Además, 2 millones de euros serán destinados a la limpieza y mejora del drenaje en más de 30 barrancos en la isla, lo que contribuirá a la mejora de la eficiencia hidráulica y la seguridad en diversas zonas.

Líneas de actuación progresivas para la eficiencia hidráulica

Estas intervenciones forman parte de un plan estratégico del Consejo Insular de Aguas, cuyo objetivo es mejorar la seguridad hidráulica y la eficiencia del ciclo integral del agua en Lanzarote. Betancort destacó que las obras también se llevarán a cabo en el municipio de Haría, aunque lamentó la ausencia de su alcalde en la Junta General.

Además, aclaró que las actuaciones de renovación de redes no deben confundirse con las tareas de localización de fugas y reparaciones, que son competencia de la concesionaria Canal Gestión. Con estos proyectos, el Consejo Insular de Aguas busca mitigar los efectos de la crisis hídrica que afecta a la isla, promoviendo una gestión más sostenible de los recursos hídricos a largo plazo.

Consejo Insular de Aguas. / Cabildo de Lanzarote

Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, puso el foco en la gestión operativa. "Estos acuerdos nos permiten intervenir con rapidez en toda la isla, optimizando recursos y dando respuesta tanto a problemas estructurales como a incidencias concretas", manifestó.

Proyectos progresivos en toda la isla

El conjunto de las obras y proyectos aprobados refleja un esfuerzo integral por mejorar la infraestructura hidráulica en toda la isla. Las actuaciones no solo se concentrarán en Argana, sino que se implementarán de manera progresiva en otras localidades de Lanzarote, priorizando aquellas áreas con mayores necesidades. Se espera que estos esfuerzos contribuyan no solo a reducir las pérdidas de agua, sino también a optimizar el uso de los recursos hídricos de la isla, especialmente frente a los desafíos derivados de la escasez de agua.

El proyecto en los barrancos también ayudará a mejorar la seguridad hidráulica, ya que estos se encuentran en una situación crítica debido a las lluvias intensas y las recientes tormentas que han afectado la isla. Con una intervención específica en cada área, se pretende garantizar la estabilidad del sistema hidráulico en Lanzarote, enfrentando con eficacia los retos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad del ciclo integral del agua.