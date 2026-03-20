El Mercadillo Tradicional Agrario de Arrecife abrirá este sábado tras levantarse la alerta por lluvias

El Ayuntamiento de Arrecife informa que este sábado, 21 de marzo, primer fin de semana de la estrenada primavera, estará abierto el Mercadillo Tradicional Agrario de Arrecife, en la renovada plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés.

La Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por la concejala y portavoz del PP Eli Merino, informa que, tras el levantamiento de la suspensión de las actividades al aire libre al rebajarse de alerta a prealerta por la borrasca, los titules de estos puestos están autorizados y pueden abrir este mercado tradicional donde se ofrece los productos destacados del sector primario conejero.

Desde las 8 horas, los vecinos y visitantes pueden acudir a la plaza de la iglesia de San Ginés para adquirir productos de la tierra.

El alcalde Yonathan de León anima a los visitantes a que acudan y adquieran productos del campo canario como apoyo a este importante sector en nuestra isla.

Desde el Gobierno Municipal liderado por el alcalde Yonathan de León se está potenciando este mercadillo tradicional que será un revulsivo añadido ante la próxima reapertura de La Recova como mercado de abastos.

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Para mañana sábado, 21, además, está programada la escala de tres grandes cruceros en el puerto de Arrecife con casi 10.000 pasajeros, sujetos a su reprogramación de escalas tras estar cerrado en la jornada de ayer jueves el puerto de Arrecife por decisión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ante la situación del fuerte oleaje por la borrasca.