Óscar Noda propone la creación de una comisión para investigar los incidentes en las residencias de mayores en Lanzarote

El consejero del Grupo Mixto en el Cabildo Insular de Lanzarote, Óscar Noda, ha presentado una moción que se discutirá en el próximo pleno para abordar los recientes incidentes en las residencias de mayores de Tías y Haría, gestionadas por la empresa Amavir. La moción propone la creación de una comisión de investigación, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y garantizar la transparencia en el proceso.

La propuesta de Noda establece que se debe crear, en el plazo de un mes, un reglamento técnico para desarrollar la comisión, elaborado por técnicos del propio Cabildo, y con una estructura que asegure la pluralidad política y la transparencia. Además, sugiere que la comisión esté compuesta por representantes de diferentes sectores: técnicos, trabajadores, sindicatos, empresa, familiares de las víctimas y asociaciones de mayores. Según Noda, esto permitirá una investigación más integral y evitará que el proceso se vea afectado por sesgos políticos.

Además, el consejero del Grupo Mixto subraya la gravedad de los hechos, ya que involucran a personas vulnerables, y recalca que la falta de claridad y transparencia en este caso no es aceptable. Para Noda, una investigación exhaustiva es crucial para confirmar que se tomen las medidas adecuadas y proteger los derechos de los residentes.

Reuniones quincenales

En cuanto al funcionamiento de la comisión, Noda plantea que se realicen reuniones quincenales durante un año, con el fin de escuchar las opiniones de las víctimas, los trabajadores, los técnicos del área de bienestar social y los profesionales del sector. El trabajo de la comisión deberá culminar con un informe final que se presentará ante el pleno del Cabildo, con recomendaciones para evitar que hechos similares ocurran en el futuro.

Por último, Noda expresó su confianza en que el grupo de gobierno del Cabildo valore adecuadamente la importancia de esta moción, que busca restablecer la confianza en el sistema de atención a mayores mediante la transparencia y la rendición de cuentas.