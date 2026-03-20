El temporal de viento y mar por la borrasca Therese causa destrozos en paseos marítimos y en inmuebles en Lanzarote

Durante la madrugada de este viernes y lo que va de día, 20 de marzo de 2026, el viento y el fuerte oleaje por la acción de la borrasca Therese ha dejado varias incidencias en Lanzarote.

El embate de las olas ha causado importantes daños en el Parque José Ramírez Cerdá (Arrecife), donde el mar ha arrancado un banco y roto algunos tramos del muro de la fachada marítima de ese espacio. Además, se han levantado adoquines y otros elementos del paseo marítimo entre la Playa de El Reducto y la urbanización el Cable.

Por otro lado, bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han actuado en distintos servicios a lo largo de la isla. La caída de una pérgola en Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza) y de cascotes de un inmueble en la calle Blas Cabrera Felipe, en Arrecife, son algunas de las intervenciones que han reclamado la presencia de los servicios de emergencias.

Habrá ampliación.