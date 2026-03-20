Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Borrasca ThereseGala Drag MaspalomasRally Villa de Santa BrígidaCabalgata carnaval MaspalomasBorrasca Therese AemetNueva camiseta UD Las PalmasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Vecinos 'pasan' de la borrasca Therese y se unen para reparar la furgoneta bar incendiada junto a la playa en Lanzarote

El incendio del vehículo SamRise este viernes en Arrieta obligó a la intervención de los bomberos para extinguir las llamas y evitar que se propagaran a otras zonas cercanas

Vecinos de Arrieta ayudan a reparar la furgoneta bar SamRise, que se quemó en Lanzarote

Vecinos de Arrieta ayudan a reparar la furgoneta bar SamRise, que se quemó en Lanzarote

La Provincia

Aránzazu Fernández

La furgoneta bar SamRise sufrió un incendio en la mañana de este viernes junto a la playa de La Garita, en la localidad de Arrieta, en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote.

A la llegada de los servicios de emergencia, el vehículo ardía "de forma generalizada" y las llamas ya habían alcanzado distintos elementos cercanos, como neveras y mobiliario, según la información difundida por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Actuación de los servicios de emergencia

Los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio mediante el uso de agua y espuma, evitando así que el fuego se extendiera a otras áreas próximas. La rápida intervención resultó clave para limitar los daños materiales exclusivamente al entorno inmediato.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que pudiera tratarse de un acto intencionado, aunque será la investigación la que determine el origen exacto del suceso.

Arde una furgoneta bar junto a la playa de La Garita, en Arrieta (Lanzarote)

Arde una furgoneta bar junto a la playa de La Garita, en Arrieta (Lanzarote)

La Provincia

Apoyo vecinal para recuperar el vehículo

Más allá de los daños materiales, el incendio de la furgoneta bar SamRise ha tenido un impacto emocional entre vecinos y clientes de Arrieta. Este servicio de hostelería es considerado por muchos residentes como un punto de encuentro habitual y un espacio de convivencia y de ambiente surfero muy valorado en la zona.

Durante el día, numerosos vecinos se acercaron al lugar y colaboraron en la reparación y puesta a punto del vehículo para que el negocio vuelva pronto a funcionar.

Intervención de bomberos de Lanzarote, este viernes, para apagar el fuego originado en una furgoneta bar junto a la playa de La Garita, en Arrieta

Intervención de bomberos de Lanzarote, este viernes, para apagar el fuego originado en una furgoneta bar junto a la playa de La Garita, en Arrieta / La Provincia

"La borrasca Therese hoy no nos importa [el impacto del temporal marítimo en el norte de Lanzarote fue menor que en el sur]. Cuando nos enteremos de lo ocurrido, no dudamos en venir hasta el SamRise para colaborar y que este negocio salga adelante", aseguró una vecina de Arrieta, que participó en las labores de reparación.

Un lugar visitado por locales y foráneos

Tras el suceso, el sentimiento generalizado entre los residentes es de tristeza, pero también de determinación. La comunidad local ha expresado su voluntad de apoyar la recuperación de este espacio, considerado clave en la vida social del norte de la isla.

Noticias relacionadas y más

Vecinos destacan el carácter familiar del lugar y la importancia de mantener activo un punto que atraía tanto a residentes en el norte de Lanzarote, en otros lugares de la isla y a visitantes. La movilización espontánea vivida durante la jornada refleja el arraigo de este enclave en Arrieta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noche Blanca Teguise 2026: esta es la nueva fecha con música, arte y actividades en el casco histórico
  2. Arrecife crea una unidad policial con agentes de paisano pionera en España para prevenir la violencia en el deporte
  3. Lanzarote activa el Plan de Emergencias por la borrasca Therese y recomienda suspender actividades al aire libre desde este miércoles
  4. Dos hidroaviones del Ejército del Aire realizan maniobras de entrenamiento en Lanzarote
  5. Protección para la trufa del desierto
  6. Los puertos de Arrecife y de Puerto del Rosario cierran por la borrasca Therese
  7. El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de carácter social de casi 290 millones de euros para 2026
  8. Lanzarote cancela actividades y cierra instalaciones municipales por la borrasca Therese

Vecinos 'pasan' de la borrasca Therese y se unen para reparar la furgoneta bar incendiada junto a la playa en Lanzarote

El Mercadillo Tradicional Agrario de Arrecife abrirá este sábado tras levantarse la alerta por lluvias

El Mercadillo Tradicional Agrario de Arrecife abrirá este sábado tras levantarse la alerta por lluvias

Arde una furgoneta bar junto a una playa en Lanzarote

Arde una furgoneta bar junto a una playa en Lanzarote

Arrecife levanta la suspensión de actividades a partir de este sábado al recibirse la notificación del Gobierno que se disipa el riesgo por lluvias

Arrecife levanta la suspensión de actividades a partir de este sábado al recibirse la notificación del Gobierno que se disipa el riesgo por lluvias

El temporal de viento y mar por la borrasca Therese en Lanzarote: turistas imprudentes y destrozos en paseos marítimos y viviendas

El temporal de viento y mar por la borrasca Therese en Lanzarote: turistas imprudentes y destrozos en paseos marítimos y viviendas

El Islote de Fermina no abrirá sus puertas hoy debido al paso de la borrasca Therese

El Islote de Fermina no abrirá sus puertas hoy debido al paso de la borrasca Therese

El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de carácter social de casi 290 millones de euros para 2026

El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de carácter social de casi 290 millones de euros para 2026

Primero Teguise pide revisar la gestión y condiciones de la residencia de mayores de Las Cabreras

Primero Teguise pide revisar la gestión y condiciones de la residencia de mayores de Las Cabreras
Tracking Pixel Contents