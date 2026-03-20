Vecinos 'pasan' de la borrasca Therese y se unen para reparar la furgoneta bar incendiada junto a la playa en Lanzarote
El incendio del vehículo SamRise este viernes en Arrieta obligó a la intervención de los bomberos para extinguir las llamas y evitar que se propagaran a otras zonas cercanas
La furgoneta bar SamRise sufrió un incendio en la mañana de este viernes junto a la playa de La Garita, en la localidad de Arrieta, en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote.
A la llegada de los servicios de emergencia, el vehículo ardía "de forma generalizada" y las llamas ya habían alcanzado distintos elementos cercanos, como neveras y mobiliario, según la información difundida por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
Actuación de los servicios de emergencia
Los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio mediante el uso de agua y espuma, evitando así que el fuego se extendiera a otras áreas próximas. La rápida intervención resultó clave para limitar los daños materiales exclusivamente al entorno inmediato.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que pudiera tratarse de un acto intencionado, aunque será la investigación la que determine el origen exacto del suceso.
Apoyo vecinal para recuperar el vehículo
Más allá de los daños materiales, el incendio de la furgoneta bar SamRise ha tenido un impacto emocional entre vecinos y clientes de Arrieta. Este servicio de hostelería es considerado por muchos residentes como un punto de encuentro habitual y un espacio de convivencia y de ambiente surfero muy valorado en la zona.
Durante el día, numerosos vecinos se acercaron al lugar y colaboraron en la reparación y puesta a punto del vehículo para que el negocio vuelva pronto a funcionar.
"La borrasca Therese hoy no nos importa [el impacto del temporal marítimo en el norte de Lanzarote fue menor que en el sur]. Cuando nos enteremos de lo ocurrido, no dudamos en venir hasta el SamRise para colaborar y que este negocio salga adelante", aseguró una vecina de Arrieta, que participó en las labores de reparación.
Un lugar visitado por locales y foráneos
Tras el suceso, el sentimiento generalizado entre los residentes es de tristeza, pero también de determinación. La comunidad local ha expresado su voluntad de apoyar la recuperación de este espacio, considerado clave en la vida social del norte de la isla.
Vecinos destacan el carácter familiar del lugar y la importancia de mantener activo un punto que atraía tanto a residentes en el norte de Lanzarote, en otros lugares de la isla y a visitantes. La movilización espontánea vivida durante la jornada refleja el arraigo de este enclave en Arrieta.
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