El Castillo de San José celebra 50 años como emblema cultural y gastronómico de Lanzarote

El Castillo de San José conmemoró este 20 de marzo su 50º aniversario convertido en un emblema cultural de Lanzarote. Desde su inauguración en 1976, tras una compleja restauración liderada por el visionario César Manrique, esta antigua fortaleza ha sido un referente no solo en el ámbito cultural, sino también en la gastronomía y la identidad insular.

Lo que en sus orígenes fue conocido como la Fortaleza del Hambre, un recinto militar del siglo XVIII, abrió sus puertas transformado en un espacio innovador: la sede del Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC), el primer museo dedicado al arte contemporáneo en el archipiélago canario. El cambio no solo fue arquitectónico, sino también conceptual. Manrique logró fusionar su pasión por el arte con su profundo amor por Lanzarote, creando un espacio que ha acogido algunas de las exposiciones más importantes a nivel internacional.

El Castillo, que ya se encontraba en un estado de desuso y abandono, fue rehabilitado bajo la dirección de Manrique, quien tuvo la capacidad de imaginar en él un futuro completamente diferente. El resultado fue un espacio donde la cultura y la gastronomía se dieron la mano, creando un concepto único que ha perdurado en el tiempo. Este primer proyecto no solo significó la creación de un museo, sino la apertura de un restaurante que rompió con los estándares de la época. La propuesta gastronómica que aquí se presentó fue revolucionaria, tanto en su diseño como en su enfoque culinario.

Ha albergado obras de artistas destacados

Desde su apertura, el museo ha albergado algunas de las obras más destacadas de artistas contemporáneos. Entre sus paredes han estado los trabajos de figuras como Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Manolo Millares, Henry Moore y el lanzaroteño Pancho Lasso, cuyas piezas forman parte de la colección permanente del MIAC. Un año después de la inauguración, el Castillo de San José acogió el Primer Certamen Internacional de Artes Plásticas de Lanzarote, un evento impulsado por Manrique y que contribuyó a posicionar a la isla como un centro artístico de referencia, además de hacer de Lanzarote un punto de acceso a las principales corrientes artísticas contemporáneas.

Obras de reforma del Castillo de San José - MIAC, 1976 / Rafael Ángel Domínguez

Este certamen no solo sirvió para consolidar la colección permanente del museo, sino también para establecer una de las citas culturales más importantes de la isla: el Encuentro Bienal de Arte, un evento que se organiza desde 2001 y que reúne a artistas internacionales, instituciones y visitantes interesados en el arte contemporáneo.

Al mismo tiempo, el restaurante del Castillo de San José ha sido durante estas cinco décadas un pilar fundamental de la oferta gastronómica de Lanzarote. Con una propuesta que ha ido renovándose constantemente, ha seducido a miles de visitantes, entre ellos jefes de Estado, presidentes, artistas y celebridades del cine. Su cocina ha destacado por platos emblemáticos como las delicias de cherne o el lenguado en salsa de plátano, pero también por innovaciones más recientes como la espuma de papa con conejo en salmorejo. No han faltado, además, sus populares postres como los flambeados de plátano o las crépes suzette, que han conquistado a los paladares más exigentes. A lo largo de los años, el restaurante ha mantenido su excelencia, adaptándose a las tendencias gastronómicas sin perder su esencia.

En este aniversario tan significativo, el consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, ha querido felicitar a toda la población de Lanzarote por haber construido este espacio entre todos, destacando el esfuerzo colectivo que ha permitido al Castillo de San José ser lo que es hoy. Vázquez también ha agradecido a César Manrique, quien, según sus palabras, "fue el único capaz de imaginar este lugar donde otros solo veían una fortaleza abandonada". Además, agradeció a todos los visitantes que han confiado en este espacio a lo largo de los años, así como al equipo humano que ha puesto su creatividad y profesionalismo al servicio del Castillo de San José durante estas cinco décadas.

Medio siglo de arte, cultura y gastronomía

El Castillo de San José ha sabido adaptarse a los cambios del entorno, manteniéndose a la vanguardia tanto en su propuesta artística como gastronómica. El espacio museístico sigue atrayendo tanto a la población local como a miles de turistas, con un programa constante de exposiciones temporales y actividades culturales que invitan a la reflexión sobre la contemporaneidad y el arte emergente. Estas actividades no solo permiten que los artistas más jóvenes tengan un espacio para exhibir su obra, sino que también fomentan el diálogo entre el arte tradicional y las tendencias actuales.

Obras de reforma del Castillo de San José - MIAC, 1976 / Rafael Ángel Domínguez

En cuanto al restaurante, este ha logrado mantenerse como un referente en el sector gastronómico, que hoy en día es cada vez más competitivo. Ángel Vázquez ha señalado que el compromiso con la calidad y la innovación gastronómica sigue siendo una prioridad, y aseguró que seguirán trabajando cada día para mejorar y adaptarse a las nuevas demandas del público.

Finalmente, el consejero anunció una programación especial para conmemorar el medio siglo del Castillo de San José y preservar su legado. Durante 2026, se celebrarán una serie de eventos para mantener viva la memoria de César Manrique y proyectar este espacio como un referente cultural y gastronómico para el futuro de Lanzarote.

El Castillo de San José, con su historia y su legado, sigue siendo una pieza clave en la identidad de Lanzarote, un lugar que combina a la perfección cultura, arte y gastronomía, y que, sin duda, continuará siendo un referente durante muchos años más.