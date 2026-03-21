El oleaje de la borrasca Therese golpea Playa Chica y daña el muro junto al parking en Puerto del Carmen

La borrasca Therese sigue dejando una huella visible en distintos puntos del litoral de Lanzarote y este sábado uno de los enclaves más afectados ha sido Playa de La Barrilla, conocida popularmente como Playa Chica, en Puerto del Carmen. La fuerza del mar volvió a hacerse notar durante la tarde, coincidiendo con la pleamar, cuando el agua avanzó sobre buena parte de la zona de baño y alcanzó espacios muy próximos a las infraestructuras del entorno.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran con claridad la magnitud del episodio. No se trata solo de un mar alterado o de una jornada incómoda para los bañistas. Lo que se observa es un frente de oleaje con capacidad suficiente para invadir la playa, golpear los márgenes de protección y dejar daños visibles en uno de los puntos costeros más conocidos del municipio de Tías. La situación encaja con las advertencias oficiales difundidas estos días, tanto por la AEMET, que mantenía avisos de nivel amarillo en Lanzarote por fenómenos costeros y viento este 21 de marzo de 2026, como por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que mantiene a la isla en prealerta por distintos riesgos vinculados al temporal.

El agua alcanzó la arena y las infraestructuras cercanas

Uno de los aspectos más llamativos del episodio registrado este sábado ha sido la forma en la que el mar ocupó gran parte de Playa Chica. La coincidencia con la pleamar multiplicó el efecto del oleaje y redujo todavía más la franja útil de arena, dejando una imagen de playa prácticamente anegada por momentos. El Gobierno de Canarias ya había advertido días atrás de que el riesgo de inundaciones costeras iba a ser mayor entre dos y tres horas antes y después de las pleamares, precisamente por los saltos de las olas hacia zonas de baño, paseos marítimos y espacios próximos a la línea de costa. Para este sábado 21 de marzo, el propio Ejecutivo autonómico situaba la pleamar diurna entre las 14:35 y las 15:00 horas, una referencia que ayuda a entender por qué el impacto del mar se intensificó en la franja central de la tarde.

Pero el avance del agua no se limitó a la playa. También se han apreciado daños en las inmediaciones del parking de Playa Chica, donde el muro de protección ha quedado parcialmente destruido tras soportar el golpe repetido del mar. Este tipo de desperfectos no solo evidencia la violencia del temporal marítimo, sino que abre un problema añadido: la exposición de una zona urbana muy cercana a un oleaje que puede seguir repitiéndose mientras persista la inestabilidad.

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El daño sobre un muro costero siempre debe leerse en dos planos. El primero es el más visible: la pérdida material, el deterioro del cerramiento y la necesidad de reparación. El segundo, más importante a corto plazo, es el de la seguridad. Cuando una estructura de contención pierde parte de su integridad en un episodio de oleaje, el entorno inmediato puede volverse más vulnerable si vuelven a repetirse las embestidas del mar en próximas mareas o con nuevas rachas de viento.