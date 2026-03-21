La Policía Local de San Bartolomé avanza en su modernización con la incorporación del sistema VinfoPOL

El Ayuntamiento de San Bartolomé continúa avanzando en la modernización de sus servicios públicos con la incorporación de VinfoPOL, un software de gestión policial diseñado para optimizar la operativa diaria de la Policía Local y mejorar la eficiencia en la gestión interna y en el trabajo operativo de los agentes.

Esta herramienta tecnológica permite centralizar la información en la nube, gestionar de forma más eficiente los turnos y cuadrantes del personal, automatizar la tramitación de multas y atestados, y conectar con diferentes plataformas administrativas, como la Dirección General de Tráfico (DGT), los juzgados o el padrón de habitantes, entre otros aplicativos.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha destacado que la implantación de esta herramienta supone un paso importante dentro de la estrategia municipal de modernización de los servicios públicos.

"La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas como VinfoPOL permite mejorar la gestión interna de nuestra Policía Local y facilitar su trabajo diario. Esto se traduce en un servicio más ágil, coordinado y eficaz para la ciudadanía", señala el alcalde.

Pérez subraya además que la digitalización es una pieza clave para seguir reforzando la seguridad y la calidad del servicio público. "Seguimos apostando por la innovación y la modernización de nuestros servicios municipales, dotando a nuestros agentes de herramientas que les permitan trabajar con mayor eficiencia y ofrecer una respuesta más rápida y coordinada ante cualquier situación", añade.

La Policía Local de San Bartolomé ya utiliza esta plataforma en su actividad diaria, tanto en la gestión operativa desde la jefatura como en el trabajo que los agentes desarrollan en la calle, facilitando la organización interna y el acceso inmediato a información relevante.

Como parte de este proceso de implantación, varios agentes del cuerpo han participado en un vídeo testimonial en el que comparten su experiencia con esta plataforma y explican cómo la tecnología ha contribuido a mejorar su trabajo diario.

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Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de San Bartolomé reafirma su compromiso con la modernización de la administración pública, la mejora de la seguridad y la optimización de los recursos municipales, incorporando soluciones tecnológicas que refuercen el servicio que se presta a vecinos y vecinas del municipio.