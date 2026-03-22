Aemet amplía este domingo el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y La Graciosa por la borrasca Therese y el Cabildo suspende actividades al aire libre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por lluvias en las islas de Lanzarote y La Graciosa ante la previsión de precipitaciones localmente intensas en las próximas horas por la borrasca Therese, según la información difundida este domingo por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El aviso estará activo desde las 14:00 horas de este domingo 22 de marzo hasta las 00:00 horas del lunes 23, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 40 % y el 70 %. Según la previsión, se podrían registrar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar que estos episodios vayan acompañados de tormentas.

Inestabilidad marcada por la convergencia atmosférica

El organismo estatal advierte de la posible formación de una línea de convergencia, un fenómeno meteorológico que favorece el desarrollo de nubes y precipitaciones. Esta situación se ve reforzada por el debilitamiento del viento, que permite que el calentamiento del aire en superficie genere con mayor facilidad zonas propicias para la lluvia.

Este tipo de configuraciones atmosféricas puede provocar que las precipitaciones aparezcan de forma repentina y localizada, lo que dificulta la previsión exacta de las áreas más afectadas.

Fuerte oleaje en Playa Quemada, en la costa de Yaiza, por la borrascha Therese (20/03/2026) /

Incertidumbre en la evolución de la borrasca

Uno de los factores que añade complejidad a la previsión es la falta de consistencia en los modelos meteorológicos respecto a la posición de la baja presión en el entorno del archipiélago, señala Aemet. Esta variabilidad provoca cambios en las estimaciones sobre dónde podrían registrarse las lluvias más intensas.

Como consecuencia, las zonas de mayor probabilidad de precipitaciones se han ampliado también a Lanzarote y La Graciosa, lo que ha llevado a activar este aviso preventivo.

Recomendaciones ante el episodio de lluvias

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre. Las lluvias intensas en cortos periodos de tiempo pueden generar acumulaciones de agua, escorrentías y problemas puntuales en la red viaria.